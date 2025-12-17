Dafür sind die letzten 40 Minuten von Stranger Things Staffel 5 vorgesehen

Das Finale von Stranger Things ist in greifbarer Nähe und Details zur Handlung werden mit aller Macht bewacht. Wir wissen allerdings bereits, wie die letzten Minuten der letzten Folge aussehen werden.

Mit Stranger Things geht diesen Winter eine Netflix-Ära zu Ende. Wer wird sterben? Wer wird überleben? Und wie geht die übernatürliche Mystery-Serie mit Retro-Vibes ultimativ aus? Antworten auf diese Fragen hat aktuell nur das Team um die beiden Serienschöpfer Matt und Ross Duffer. Die Lippen der Brüder sind diesbezüglich natürlich versiegelt, aber wie das Serienfinale für die Clique von Eleven (Millie Bobby Brown) ungefähr ausgehen wird, posaunte man doch schon hinaus.

Stranger Things-Finalstaffel wird mit längerem Serien-Epilog enden

Zum Glück hat das große Stranger Things-Finale Überlänge, denn die letzte Hälfte der allerletzten Episode ist für einen umfangreichen Epilog vorgesehen, in dem unter anderem der Showdown gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) verdaut werden muss. Ross Duffer sagte dazu Folgendes im Interview mit Variety :

Besonders die letzten 35, 40 Minuten der Folge bestehen daraus, das Ende der Serie zu verarbeiten und uns von den Schauspielenden zu verabschieden. Wir haben gerade den Schnitt all dieser Szenen abgeschlossen, und ... es war emotional, das alles zu schneiden. Denn diese Menschen haben in diesem Moment nicht gespielt.

Mit dieser Laufzeit nach dem Kampf könnte Stranger Things sogar dem Herr der Ringe-Finale aus Die Rückkehr des Königs Konkurrenz machen, das berüchtigterweise über einen der umfangreichsten Epiloge überhaupt verfügt. Nur fällt der natürlich in einem Film noch schwerer ins Gewicht. Ikonische Serienenden mit längeren Nachklapp-Abschlüssen sind etwa The Americans, Battlestar Galactica oder The Leftovers.

Hier der Trailer zu Stranger Things Staffel 5 Ausgabe 2:

Stranger Things - S5 Ausgabe 2 Trailer (Deutsch) HD

Wie emotional der Dreh der letzten Szenen auch für die Schauspieler:innen war, konnte etwa Joey-Darsteller Steve Harrington im Variety-Gespräch bestätigen:

Alle waren nach einem Jahr Drehzeit ziemlich erschöpft. Alle freuten sich darauf, endlich fertig zu sein, aber wenn man dann am Ziel ist, schaut man zurück und denkt: 'Mann, kann ich nicht noch eine [Szene] mehr machen?'

Auch Noah Schnapp aka Will Byers hatte ähnliche Gefühle, als ihm klar wurde, wie viel das Ende von Stranger Things ihm bedeutet:

Ich war an Winona Ryders letztem Tag dabei. Ich dachte noch: 'Das ist ein Abschied von der Arbeit; wir sehen uns bald wieder.' Und dann war ich in ihrem Wohnwagen und dachte: 'Nein! Du kannst nicht gehen!' Ich hielt sie fest und schluchzte bitterlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so hart treffen würde.

Womit genau die letzte halbe Stunde von Stranger Things gefüllt sein wird, erfahren wir schon in wenigen Wochen.

Wann kommt das Stranger Things-Finale bei Netflix raus?

Wie viele Netflix-Formate erscheint auch die 5. und letzte Season von Stranger Things in Etappen. Die letzte davon ist das große, überlange Serienfinale aka Staffel 5 Teil 3, das am 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr morgens beim Streaming-Dienst online geht. Insgesamt wird die Hit-Serie dann über 42 Folgen verfügen.