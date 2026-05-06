Dagegen ist Reacher ein Gänseblümchen: Alan Ritchson entfesselt einen Rache-Thriller ohne Gnade und hier ist der erste Trailer

Wer Reacher für Alan Ritchsons härteste Rolle hält, wird mit dem ersten Teaser zu Motor City eines Besseren belehrt. Dort begibt er sich mit jeder Menge Wut im Bauch auf einen blutigen Rache-Trip.

Schaut hier den ersten Teaser zu Motor City:

Motor City - Teaser (English) HD

Reacher-Star Alan Ritchson wird in den 70ern zum wortkargen Rächer

Alan Ritchson ist jetzt schon einer der größten Action-Helden unserer Zeit. Dank des Amazon-Hits Reacher kennt ihn mittlerweile jedes Kind, auf Netflix macht er kürzlich mit einem Sci-Fi-Spektakel von sich reden . Aber erst jetzt tritt er wahrhaft in die Fußstapfen von Genre-Ikonen wie Stallone oder Schwarzenegger:

Motor City spielt im Detroit der 1970er Jahre. Miller (Ritchson) wird Opfer eines abgekarteten Spiels: Drogenboss Reynolds (Ben Foster) und der korrupte Polizist Savick (Pablo Schreiber) jubeln ihm Drogen unter, dank derer er sofort für Jahrzehnte ins Kittchen wandern soll. Seine große Liebe Sophia (Shailene Woodley) kehrt zu ihrem Ex-Freund Reynolds zurück.

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Doch Miller gibt nicht einfach klein bei: Voller Wut und Tatendrang plant er seine Rache. Sobald er wieder auf freiem Fuß ist, entfesselt er einen Sturm der Gewalt, der die ganze Stadt zu erfassen droht.

Das besondere an Motor City ist das beinahe völlige Fehlen von Dialogen: Insgesamt kommen im Film ganze fünf (!) Dialogzeilen vor – der Rest ist Action und Schmerz. Unsere Chefredakteurin Jenny Jecke konnte sich den Film bereits auf den Filmfestspielen von Venedig ansehen und schrieb in ihrem Film-Check:

Motor City gelingt als Experiment nicht durchweg, dafür sind die Momente des menschlichen Dramas zu schwerfällig und zäh. Erst wenn Alan Ritchson die Patronen seiner Schrotflinte füllt, findet der Film einen halbwegs organischen Rhythmus und macht ordentlich Spaß.

Für Ritchson ist es etwas Neues – ein geradlinige Action-Rolle, wortkarg wie Rambo oder der Terminator, ohne das Augenzwinkern seiner bisherigen Filme und Serien.

Wann kommt Motor City ins Kino?

Motor City hat bisher noch keinen deutschen Kinostart. In den USA soll der Film am 24. Juli 2026 erscheinen.