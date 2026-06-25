Dagegen ist Reacher ein Gänseblümchen: Erster langer Trailer zu gnadenlosem Rache-Thriller mit Alan Ritchson

In diesem Film spricht Reacher-Star Alan Ritchson kein einziges Wort, sondern macht das, was er am besten kann: Seine Muskeln spielen lassen. Seht hier den langen Trailer zu Motor City.

Als Reacher ist Alan Ritchson zu einem der aktuell größten Action-Helden geworden. Da verwundert es wenig, dass der Schauspieler immer wieder in verwandten Rollen besetzt wird: Zuletzt etwa im Netflix-Sci-Fi-Kracher War Machine als Soldat, in seinem neuesten Film Motor City nun als blutrünstiger Racheengel. Motor City ist jedoch kein ganz gewöhnlicher Actionfilm. Doch seht im ersten langen Trailer selbst.

Seht hier den langen Trailer zu Motor City:

Motor City - Trailer (English) HD

Motor City: Darum geht es im Rache-Thriller mit Reacher-Star Alan Ritchson

Im Detroit der 1970er Jahre werden dem von Alan Ritchson gespielten Miller vom Drogenboss Reynolds (Ben Foster) und dem korrupten Polizisten Slavick (Pablo Schreiber) Drogen untergeschoben. Daraufhin droht Miller eine jahrzehntelange Haftstrafe und seine große Liebe Sophia (Shailene Woodley) geht wieder zu ihrem Ex zurück – Reynolds.

Miller hat nun sehr lange Zeit, einen ausgeklügelten Racheplan zu entwickeln. Als er auf freiem Fuß ist, entfesselt er eine Spirale der Gewalt, der scheinbar keine Grenzen gesetzt sind.

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Wie bereits der Trailer zeigt, setzt Motor City auf brachiale Action ohne viel Schnickschnack – und Worte. Tatsächlich werden in dem Film nur fünf (!) Sätze gesprochen. Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke hat den ungewöhnlichen Action-Kracher bereits letztes Jahr bei den Filmfestspielen von Venedig gesehen und verspricht in ihrem Film-Check:

Motor City gelingt als Experiment nicht durchweg, dafür sind die Momente des menschlichen Dramas zu schwerfällig und zäh. Erst wenn Alan Ritchson die Patronen seiner Schrotflinte füllt, findet der Film einen halbwegs organischen Rhythmus und macht ordentlich Spaß.

Wann kommt Motor City mit Alan Ritchson ins Kino?

In den USA läuft Motor City am 24. Juli 2026 in den Kinos an, in Deutschland steht ein offizieller Kinostart allerdings noch aus. Wir rechnen jedoch noch dieses Jahr mit dem Action-Thriller in den hiesigen Lichtspielhäusern.

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Bei Netflix feiert The Night Agent Erfolge, Amazon Prime begeistert mit Reacher, während auf Disney+ die Serie Tracker unterwegs ist. Doch warum stehen die sogenannten “Dad-Serien” gerade so hoch im Kurs?

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Wir schauen uns das Phänomen der Agenten, Ex-Militärs und anderen fähigen Einzelkämpfer im Podcast genauer an und erforschen den Reiz, den diese Action-Thriller in der heutigen Zeit mitbringen.

