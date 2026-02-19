Dagegen sehen Godzilla und King Kong klein aus: Bombastische Sci-Fi-Serie kehrt heute mit Mega-Monster zurück

Heute kehrt eine bildgewaltige Science-Fiction-Serie nach über zwei Jahren zurück. Godzilla und Kong bekommen es darin mit einem riesigen Monster-Gegner zu tun.

Im kommenden Jahr prügeln sich in Godzilla x Kong: Supernova zwei der bekanntesten Filmmonster wieder auf der Kinoleinwand. Doch schon jetzt melden sich die gigantischen Titane aus dem MonsterVerse zurück – nicht im Kino, sondern ab heute im Stream. In der 2. Staffel der Sci-Fi-Serie Monarch: Legacy of Monsters bekommen Godzilla und Kong es bei Apple TV mit einem gewaltigen neuen Gegner zu tun.

Sci-Fi-Rückkehr mit gigantischem Monster: Was passiert in Monarch Staffel 2?

Nachdem die Halbgeschwister Cate (Anna Sawai) und Kentaro (Ren Watabe) in der 1. Staffel der Serie an der Seite des Ex-Colonels Lee Shaw (Kurt Russell) ihren vermissten Vater gesucht haben und dessen Verbindung zur Geheimorganisation Monarch aufdecken konnten, wird die Familie Randa jetzt in neue Titanten-Mysterien verstrickt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Monarch Staffel 2 schauen:

Monarch: Legacy of Monsters - S02 Trailer (Deutsch) HD

Im Zentrum der 2. Staffel von Monarch: Legacy of Monsters steht der geheimnisvolle Titan X, der aus der Zwischenwelt Axis Mundi entkommt und nun auf der Erde sein Unwesen treibt. Was will diese riesige Kreatur und welche Kräfte besitzt sie? Eine Antwort auf dieses Geheimnis könnte auf einer Insel im Süden Chiles liegen, wo bereits 1957 die Forscher Bill (Anders Holm) und Keiko (Mari Yamamoto) sowie der junge Lee Shaw (Wyatt Russell) einer Titanenlegende nachgingen.

In der Gegenwart werden aber auch Godzilla und Skull Island-Beschützer Kong auf die Bedrohung aufmerksam. Fans können sich also wieder auf einen fesselnden Mix aus Familiendrama, Sci-Fi-Wendungen und bildgewaltigen Monsterkämpfen freuen.

Wann und wo läuft Monarch: Legacy of Monsters Staffel 2?

Die erste Folge von Monarch: Legacy of Monsters Staffel 2 streamt seit dem 27. Februar 2026 bei Apple TV. Die restlichen neun Episoden erscheinen im wöchentlichen Rhythmus immer freitags. Das Staffelfinale ist somit ab dem 1. Mai 2026 zu sehen.



