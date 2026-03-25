Daher kennt ihr Alexandra Breckenridge aus Virgin River bei Netflix noch

Alexandra Breckenridge spielt seit 2019 die Hauptrolle in der Netflix-Serie Virgin River. Viele Zuschauer:innen erinnern sich aber wegen einer früheren Rolle an sie.

Alexandra Breckenridge (The Walking Dead) ist derzeit in dem langlebigen Netflix-Drama Virgin River zu sehen. Nach einer vielfältigen Filmkarriere dürfte die Darstellerin manchen aber bereits aus einer anderen Dramaserie bekannt vorkommen.

Vor Virgin River lernten viele Alexandra Breckenridge in This Is Us kennen und lieben

Wie Screen Rant vor einiger Zeit feststellte, kann Alexandra Breckenrigde auf eine lange Film- und Fernsehkarriere zurückblicken. Ihr Debüt gab sie 1998 in dem Drama Even the Losers. Danach tauchte sie in zahlreichen Nebenrollen auf, darunter in Dawson's Creek, Life Unexpected, Family Guy, American Horror Story oder The Walking Dead.

Schließlich bekam sie in This Is Us eine Hauptrolle. Die Serie folgte von 2016 bis 2022 in 6 Staffeln den Figuren Jack und Rebecca Pearson sowie ihren drei Kindern Randall, Kate und Kevin Pearson. Das Besondere an der Dramaserie ist, dass sie das Leben ihrer Hauptfiguren über mehrere Zeitebenen hinweg einfängt.

Breckenridge ist als Sophie in Staffel 2 in einer Hauptrolle zu sehen. Sie spielt die beste Freundin von Kate und die Jugendliebe von Kevin. Dank ihrer authentischen Darstellung blieb die Schauspielerin einem größeren Publikum in Erinnerung.

In Virgin River spielte Alexandra Breckenridge ihre erste große Hauptrolle. In der Serie, die inzwischen seit sieben Staffeln läuft, stellt sie die Hebamme Melinda Monroe dar, die nach dem Tod ihres Mannes einen Neuanfang in der Kleinstadt Virgin River wagt.

Obwohl es sich bei der Serie um Breckenridges langlebigste Hauptrolle handelt, hat sie auch mit vorherigen (vergleichsweise kurzen) Auftritten Eindruck hinterlassen. Oft werden ihre unaufdringliche Performance und ihre Vielseitigkeit positiv hervorgehoben.

Aktuell ist (noch) kein Ende von Virgin River in Sichtweite, denn die Serie erfreut sich großer Beliebtheit. Trotzdem wird es spannend sein, zu sehen, welchen Rollen sich Alexandra Breckenridge danach zuwenden wird. Denn anscheinend hat sie keine Angst vor neuen Herausforderungen.