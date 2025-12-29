Daher kennt ihr Fallout-Star Ella Purnell: Sie war Teil eines Netflix-Universums, das nach 2 Filmen unterging

Fallout-Star Ella Purnell wird spätestens seit dem Amazon-Hit vielen ein Begriff sein. Zuvor war sie unter anderem in einem Netflix-Franchise zu sehen, das schon wieder Geschichte ist.

Heute ist es nicht schwer, Ella Purnell aus der Hauptbesetzung von Fallout wiederzuerkennen. Immerhin schmückt ihr Gesicht zahlreiche Bilder und Plakate, die Werbung für die Amazon-Hitserie machen. Aber auch schon vorher hat Purnell in einigen großen Projekten mitgespielt. Unter anderem in einem dystopischen Sci-Fi-Franchise für Netflix.

Vor Fallout spielte Ella Purnell in gleich 2 Netflix-Universen mit

Ihre Karriere startete Ella Purnell als jüngere Version von Keira Knightleys Figur in Alles, was wir geben mussten. Es folgten Nebenrollen in Intruders und schließlich Kick-Ass 2, mit dem sie ihren ersten größeren Erfolg hatte. Dort spielte sie eine der Mobberinnen an der Schule von Hit-Girl (Chloë Grace Moretz). Im Fantasyfilm Die Insel der besonderen Kinder war sie als Emma eines der Waisen mit besonderen Fähigkeiten.

Nach einigen anderen Projekten verkörperte sie in Army of the Dead eine der Hauptfiguren von Zack Snyders erstem Versuch, ein Filmuniversum bei Netflix zu starten. Hier spielte sie die Tochter von Dave Bautistas Figur und war Teil von deren Söldnertrupp. Allerdings wurde das Franchise nach dem ersten Teil und dem Spin-Off Army of Thieves nicht fortgeführt.

Mit einem anderen Netflix Original hatte sie dagegen deutlich mehr Glück, auch wenn sie selbst nicht zu sehen ist: In englischen Original der Animationsserie Arcane verlieh sie ihre Stimme nämlich der Figur Powder, die im Laufe der Serie zu Fanliebling Jinx wird. Nach 2 Staffeln war die Serie abgeschlossen und Purnell startete mit Fallout ein neues Projekt.

Mit dem Wechsel von Netflix zu Amazon Prime Video scheint Ella Purnell ein neues Niveau an Popularität erlangt zu haben. Als Protagonistin und Bewohnerin von Vault 33 ist sie zu einem der Gesichter des Franchise geworden. Die Serie konnte viele Kritiker:innen überzeugen und hat sich für den Streamer zu einem großen Hit entwickelt.

Wann geht Fallout Staffel 2 bei Amazon Prime Video weiter?

Aktuell läuft auf Amazon Prime Video die 2. Staffel der Fallout-Serie. Am Mittwoch, dem 7. Januar 2025, ist Folge 4 im Stream erschienen. Episode 5 folgt am 14. Januar.