Daher kennt ihr Lizzie Borden-Darstellerin Ella Beatty: Der Monster-Star ist das Kind zweier Hollywood-Legenden

Im Zentrum der neu erschienenen Monster-Staffel auf Netflix steht Ella Beatty. Wir erklären, wo ihr die Tochter zweier Schauspielikonen schon einmal gesehen haben könntet.

Ein guter Mörder ist schwer zu finden. Das werden sich womöglich auch Ryan Murphy und Ian Brennan beim Casting ihrer Monster-Serie gedacht haben, weswegen sie die Hauptrolle stets in die Hände sehr talentierter Darsteller:innen legten – Evan Peters für Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer etwa. In der kürzlich erschienen 4. Staffel Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden spielt nun Ella Beatty die Hauptrolle: Ihr könntet sie bereits aus einer anderen Murphy-Produktion kennen.

Das hat Ella Beatty vor Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden gemacht

Ella Beatty spielt in der neuen Monster-Staffel die titelgebende Rolle von Lizzie Borden, deren reales Vorbild 1892 für den Axtmord an Vater und Stiefmutter verhaftet wurde. Beattys Schauspiel ist bewundernswert – insbesondere, da die 26-Jährige bisher nur selten in TV und Kino zu sehen war.

Ihre erste größere Rolle nach zwei Kurzfilmen spielte Beatty 2024 in der Murphy-Produktion Feud: In der 2. Staffel der Anthologieserie verkörperte sie Kerry O'Shea, das Protégée Truman Capotes (Tom Hollander), der sich durch eine neue Veröffentlichung mit der New Yorker High Society anlegt.

2025 folgte ihr Spielfilmdebüt im Kino: Im Thriller If I Had Legs I'd Kick You ist sie als eine der Klientinnen zu sehen, die Psychotherapeutin Linda (Rose Byrne) behandelt. Die Probleme von Beattys Figur Kate empfindet Linda zunehmend als bedeutungslos, während sie selbst ihr Kind am Leben erhalten und die Abwesenheit ihres Mannes ertragen muss.

Darüber hinaus war Beatty auch in der Independent-Produktion Act One zu sehen, in der sie als junge Schauspielschülerin an eine besessene Lehrerin (Ari Graynor) gerät. Der Thriller ist bisher nicht in Deutschland erschienen.

Zu Beattys künftigen Projekten zählt unter anderem die heiß erwartete Bestseller-Verfilmung The Bell Jar: Die Romanvorlage von Sylvia Plath gilt als eines der berühmtesten feministischen Bücher des 20. Jahrhunderts und erzählt von der psychischen Krise einer jungen Studentin (Billie Eilish) im Amerika der 50er Jahre. Beatty spielt Joan, eine Bekannte der Hauptfigur. Wir rechnen 2027 mit einem Kinostart.

Ella Beatty ist die Tochter zweier großer Hollywoodstars

Was nicht durch ihre Filmografie, aber ansatzweise durch ihren Nachnahmen angedeutet wird, ist Beattys Abstammung von zwei großen Ikonen des Hollywood-Kinos: Ihr Vater ist Oscarpreisträger Warren Beatty, der insbesondere dank Filmen wie Bonnie und Clyde, McCabe & Mrs. Miller oder Bugsy als einer der größten Stars seiner Generation gilt.

Nicht weniger bekannt ist ihre Mutter Annette Bening, die bisher ganze fünf Mal für den Oscar nominiert war. Zu ihren größten Filmen zählen American Beauty, The Kids Are All Right und Being Julia.

Bening und Beatty sind seit 1992 verheiratet und haben insgesamt vier Kinder.

Alle acht Folgen von Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden laufen seit dem 17. September 2026 bei Netflix.