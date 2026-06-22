Daher kommt euch David aus Nur für dein Leben so bekannt vor: Er spielte die Hauptrolle im erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten

Die neue Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben findet auf Netflix unzählige Fans. Aber einige werden sich fragen: Woher kenne ich eigentlich den Darsteller von David?

Alles für die Familie: Das ist es, was David (Sam Worthington) in der neuen Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben auf Netflix antreibt. Unschuldig für den Mord an seinem kleinen Sohn verurteilt, folgt er einem Hinweis, dass sein Kind noch am Leben sein könnte – und will herausfinden, wer für sein Verschwinden verantwortlich ist. Ähnlich auf seinen Nachwuchs bedacht ist Worthington auch in seiner bisher größten Rolle – als Hauptdarsteller in James Camerons Avatar - Aufbruch nach Pandora.

Vor Harlan Coben: Netflix-Star Sam Worthington half bei der Geburt eines Mega-Franchise

In Avatar und seinen bisher zwei Sequels spielt Worthington den Marinesoldat Jake Sully, der als Teil einer Eroberungsarmee auf dem fremden Planeten Pandora landet. Nachdem er aber die Welt der Na'Vi und insbesondere die Kämpferin Neytiri (Zoe Saldaña) kennenlernt, wechselt er die Seiten – und führt das eigentlich friedliche Volk in den Krieg gegen die Invasoren.

Damit bildet Worthington den Kern des erfolgreichsten Films aller Zeiten: Das globale Einspielergebnis von Avatar bleibt mit etwa 2,92 Milliarden US-Dollar laut Box Office Mojo seit 17 Jahren konkurrenzlos. Teil 2 und 3 sind jeweils auf Platz 3 und Platz 16 der Liste zu finden.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr Netflix-News/Star-Geschichten/Analysen/Hot Takes/etc. von uns.

In gewisser Weise ist Worthington dank Nur für dein Leben jetzt dem Streaming-Äquivalent des Avatar-Franchise beigetreten: Das Harlan Coben-Universum umfasst mittlerweile ganze 13 Serien.

Womöglich kehrt Worthington außerdem schneller auf Netflix zurück als auf die Avatar-Leinwand. Avatar 4 wird noch mehr als drei Jahre auf sich warten lassen und am 19. Dezember 2029 in den deutschen Kinos erscheinen – augenscheinlich genug Zeit, um mit Harlan Coben so allgegenwärtig zu werden wie Richard Armitage.

Zu Worthingtons weiteren Rollen zählen etwa Perseus aus Kampf der Titanen und Marcus Wright aus Terminator: Die Erlösung.

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serien- und Staffel-Neustarts umfassen diesen Monat zwei der größten Fantasy-Serien des Jahres (House of the Dragon und Avatar) sowie das Serien-Remake von Martin Scorseses Kap der Angst. Außerdem endet eine der besten Serien der Gegenwart.