Daher kommt euch Lupin-Neuzugang Adèle so bekannt vor: Sie war Teil der größten Zombie-Saga überhaupt

Die 4. Staffel von Lupin hat eine spannende neue Hauptfigur namens Adèle. Ihre Darstellerin Laïka Blanc-Francard war bereits im The Walking Dead-Universum zu sehen.

Diese Rolle spielte Adèle-Darstellerin Laïka Blanc-Francard im The Walking Dead-Universum

Laïka Blanc-Francard ist eine aufstrebende junge Schauspielerin, die derzeit bei Netflix um die Welt geht. Sie ist der große Neuzugangder 4. Staffel Lupin . Die französische Heist-Serie rund um den Gentleman-Gauner Assane Diop ( Omar Sy ) findet weltweit großen Anklang und steht trotz dreijähriger Wartezeit laut FlixPatrol gerade in 49 Ländern auf Platz 1 der Charts. Ein Millionenpublikum fragt sich nun:

Es kann niemandem verübelt werden, über das The Walking Dead-Universum den Überblick verloren zu haben. Immerhin gibt es bereits sechs Spin-offs. Ein wirklich gelungenes, das viele Fans mit der Mischung aus Europa-Trip und Nonnen-Kämpfen überrascht hat, ist The Walking Dead: Daryl Dixon von 2023. Darin landet der von Norman Reedus gespielte Endzeitüberlebende in Frankreich, wo er auf die Union de l’Espoir trifft. Die Glaubensgemeinschaft denkt, dass eines ihrer Mitglieder, Laurent, eine Art Messias sei.

Lupin-Star Laïka Blanc-Francard ist in den ersten beiden Staffeln von The Walking Dead: Daryl Dixon in der Hauptrolle der Sylvie zu sehen. Sie hat eine enge, geschwisterliche Beziehung zu Laurent und geht mit ihm, Daryl und weiteren Überlebenden auf Reisen, um ihren Messias zu beschützen.

Auch aus einer französischen Arte-Produktion könnte das deutsche Publikum Blanc-Francard kennen. Die sechsteilige Miniserie Die Welt von morgen aus dem Jahr 2022 reist ins Paris der 1980er Jahre und erzählt von dem jungen Fußballer Bruno, der für den damals noch recht unbekannten Breakdance brennt. Blanc-Francard spielt die Hauptrolle der Lady V, einer Sprayerin.

In Lupin Teil 4 wird Adèle zur Schlüsselfigur

Blanc-Francards Figur Adèle war vor der 4. Staffel von Lupin noch gänzlich unbekannt. In den ersten beiden Folgen tritt sie als Hackerin und große neue Gegenspielerin des Meisterdiebs Assane Diop auf. Sie scheint mit dessen einstiger Freundin und heutiger Erzfeindin Juliette Pellegrini (Clotilde Hesme) unter einer Decke zu stecken.

Achtung, Spoiler, wenn ihr die 3. Folge noch nicht kennt. Am Ende der 3. Folge von Teil 4 gibt es dann den großen Twist. Adèle ist Lupins Tochter, von der er nie etwas wusste. Am Ende von Folge 3 holt er seinen entfremdeten Sohn Raoul (Théo Christine) aus dem Gefängnis, während er seine neu gewonnene Tochter hineinschickt.

Schon bald gibt es anderswo ein Wiedersehen mit Laïka Blanc-Francard. Derzeit macht sie nämlich einen Sprung ins Kino in einer französischen Verfilmung von Das Phantom der Oper, die dort soeben im Kino startete. Bei uns wird sie ab dem 11. Februar 2027 darin als Georgina D'Angelo auf der Leinwand zu sehen sein.

