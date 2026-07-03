Daher kommt euch Moriarty in Enola Holmes 3 so bekannt vor: Sie spielte in zwei der größten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten mit

In Enola Holmes 3 kehrt Sharon Duncan-Brewster als Mira Troy alias Moriarty zurück. Wenn ihr euch fragt, woher ihr die Schauspielerin kennt, bringen wir Licht ins Dunkel.

Enola Holmes 3 ist am 1. Juli 2026 bei Netflix gestartet und hat neben Millie Bobby Brown, Louis Partridge und Henry Cavill auch ein weiteres bekanntes Gesicht zurückgebracht: Sharon Duncan-Brewster kehrt in ihrer Rolle als Mira Troy alias Moriarty zurück und verwickelt Enola in einen kniffligen Fall, der tief in die Kolonialgeschichte Maltas reicht.

Wenn ihr euch fragt, warum euch Duncan-Brewster so bekannt vorkommt, verschaffen wir Abhilfe. Denn die Schauspielerin weist eine lange Filmografie vor, in der unter anderem zwei riesige Sci-Fi-Reihen vertreten sind.

Enola Holmes 3: Moriarty-Star Sharon Duncan-Brewster kennt ihr aus Dune und Rogue One

Die 50-jährige britische Schauspielerin kann in ihrer mehrere Dekaden umfassenden Karriere bereits viele bekannte Film- und Serientitel vorweisen. Eine ihrer größten Rollen bildet wohl eindeutig die als Senator Tynnra Pamlo im Star Wars-Spin-off Rogue One: A Star Wars Story, das 2016 die Lichtspielhäuser dieser Welt erreichte.

Palmo gehört als Kultusministerin dem Rebellenrat an und ist auf Yavin 4 an der Besprechung über den Todesstern und die Rettung von Galen Erso beteiligt. Sie kehrte in der Rolle ebenfalls in der 2. Staffel der Prequel-Serie Star Wars: Andor zurück und lieh der Figur in der Animationsserie Star Wars: The Bad Batch ihre Stimme.

Doch Star Wars ist nicht das einzige große Sci-Fi-Franchise, aus dem ihr Sharon Duncan-Brewster kennt. Im ersten Dune-Film von Denis Villeneuve tritt die Schauspielerin als Liet-Kynes in Erscheinung, Anführerin der Fremen und planetarische Ökologin des Wüstenplaneten Arrakis. In der Romanvorlage von Frank Herbert ist Liet-Kynes eine männliche Figur und Vater von Chani, die im Film von Zendaya dargestellt wird. Liet-Kynes stirbt im ersten Dune-Teil, Duncan-Brewster kehrte demnach nicht für die Fortsetzung zurück.

Weitere bekannte Rollen von Duncan-Brewster bilden unter anderem ihre Darstellung von Roz Marchetti in der Netflix-Serie Sex Education, Samantha Crowe in der ZDF-Sci-Fi-Serie Der Schwarm sowie die Auftragskillerin Nogi in From the World of John Wick: Ballerina.

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Sharon Duncan-Brewster spielt in Enola Holmes den größten Sherlock Holmes-Bösewicht überhaupt

In der Enola Holmes-Reihe tritt Duncan-Brewster als eine Neuinterpretation von Professor James Moriarty in Erscheinung, der in den Sherlock Holmes-Büchern von Sir Arthur Conan Doyle als großer Erzfeind des Meisterdetektivs vorgestellt wird.

In Enola Holmes 2 ist Mira Troy als Sekretärin des Schatzkanzlers maßgeblich an der Vertuschung des Gebrauchs von Phosphor in den Streichholzfabriken beteiligt, die Enola und Sherlock aufdecken können. Moriarty landet daraufhin im Gefängnis, kann jedoch später entkommen.

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Im dritten Teil hat sie es auf das Gold abgesehen, welches im anglo-afghanischen Krieg unter dem Befehl von Tewkesburys Vater gestohlen und auf Malta versteckt wurde, und lockt Sherlock und Enola dorthin. Genau wie für den Moriarty aus Doyles Büchern liegt ein Großteil ihrer Motivation darin, sich brutal-spielerisch mit Sherlock zu messen und den Meisterdetektiv auszutricksen.