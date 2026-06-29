Daher kommt euch Rachel aus Nur für dein Leben so bekannt vor: Sie spielt in einer der aktuell gefeiertsten Sci-Fi-Serien die Hauptrolle

In der Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben spielt Britt Lower eine der Hauptfiguren. Vielleicht kennt ihr das Gesicht der Schauspielerin dank einer gehypten Sci-Fi-Serie.

Seit gut zwei Wochen behauptet sich die neue Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben bei Netflix als Spitzenreiter in den Charts. In der aktuellen Verfilmung nach dem Roman des Bestsellerautors sitzt die Hauptfigur David (Sam Worthington) wegen des Mordes an seinem Sohn im Gefängnis. Als er eines Tages den Hinweis bekommt, dass der Junge noch leben soll, bricht er kurzerhand aus und begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit.



Neben dem Protagonisten ist in dem Netflix-Hit auch Britt Lower in der Rolle von Davids Ex-Schwägerin Rachel zu sehen, die ihm den entscheidenden Hinweis gibt. Falls ihr euch fragt, woher euch die Schauspielerin bekannt vorkommt, helfen wir gerne weiter.

Vor Nur für dein Leben hat Britt Lower in einigen Filmen mitgespielt

Nachdem sie 2008 ihren ersten Auftritt in dem Kurzfilm Imogen absolviert hatte, wurde die Amerikanerin 2012 erstmals in einem Kinofilm besetzt. Anschließend spielte sie weitere Rollen in Filmen wie The Letter neben Stars wie Winona Ryder, der Komödie Sisters neben Amy Poehler und Tina Fey sowie in dem Liebesdrama Darkest Miriam.



Ab 2010 nahm Lower vermehrt Serienrollen an. Dazu gehören Produktionen wie Big Lake, Unforgettable, Man Seeking Woman und Future Man. Ihre bislang größte Serienrolle folgte aber vor wenigen Jahren.

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Seit 2022 ist Britt Lower in der gefeierten Sci-Fi-Serie Severance zu sehen

In der Science-Fiction-Serie Severance, die bei der Moviepilot-Community auf starke 8 von 10 Punkten kommt, verspricht die Firma Lumon Industries ihren Angestellten die perfekte Work-Life-Balance. Durch implantierte Gehirnchips werden ihre Persönlichkeiten aufgespalten. Die Person, die im Büro arbeitet, wird komplett von der Person abgekoppelt, die ein angenehmeres Freizeitleben führt.

Hier könnt ihr einen deutschen Trailer zu Severance schauen:

Severance - S01 Trailer (Deutsch) HD

Teil der Besetzung von Severance ist auch Britt Lower, die in der Serie als Helly R. zu sehen ist. Ihre Performance entwickelte sich so stark, dass die Schauspielerin 2025 mit einem Emmy-Award als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ausgezeichnet wurde. Die beiden bisherigen Staffeln von Severance streamen bei Apple TV im Abo. Eine 3. Staffel wurde bereits bestellt und ist somit gesichert.

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