Damit hat niemand gerechnet: Der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten erscheint auf Blu-ray und DVD

Für zwei weitere Netflix-Filme wurde jetzt eine Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray angekündigt. Beide Filme stammen aus dem letzten Jahr und einer davon ist der auf der Plattform am meisten gestreamte Film.

Kein Film des vergangenen Sommers hat eine größere popkulturelle Relevanz erreicht als KPop Demon Hunters. Dabei lief dieser zunächst gar nicht im Kino, sondern erschien direkt auf Netflix. Über mehrere Wochen hinweg brach der Film sämtliche Rekorde und eroberte mit dem Song Golden sogar die Musik-Charts.

Jetzt steht er als erfolgreichster Netflix-Film in den Geschichtsbüchern. Zusammen mit Guillermo del Toros Frankenstein erscheint KPop Demon Hunters bald auch auf DVD und Blu-ray – und das, obwohl Netflix-Filme so gut wie nie physisch im Heimkino erscheinen.

Netflix-Ausnahme: KPop Demon Hunters und Frankenstein bekommen physische Editionen

KPop Demon Hunters erzählt von der K-Pop-Gruppe Huntrix, die abseits des musikalischen Ruhms heimlich Dämonen bekämpft und so ihre enorme Fanbase beschützt. Derzeit ist der Film der absolute Favorit für den Oscar als Bester Animationsfilm.

Frankenstein erzählt wiederum die legendäre Monstergeschichte nach Mary Shelley. Gedreht wurde der Film von Guillermo del Toro, dessen unverkennbarer narrativer und inszenatorischer Stil auch hier wieder zum Tragen kommt.

Wie Variety berichtet, bekommen beide Filme eine Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray. Die Sache hat jedoch einen kleinen Haken. Es handelt sich hierbei nämlich um keine gewöhnliche Veröffentlichung. Die beiden Filme werden in das kuratierte Programm der Criterion Collection aufgenommen, die vorwiegend Klassiker in der besten Qualität und mit jeder Menge Bonusmaterial auf den physischen Medien veröffentlicht.

Wann sollen die physischen Editionen erscheinen?

Neben ihren Vorzügen sind die Veröffentlichungen der Criterion Collection oftmals etwas schwieriger zu ergattern und um einiges teurer als gewöhnliche physische Varianten. Wann genau die beiden Netflix-Filme in der Sonderausgabe erscheinen sollen, wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben.