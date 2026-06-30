Daniel Brühl ist Voldemort: Deutsche Besetzung von Harry Potter-Neuauflage enthüllt

Noch vor dem Start der Harry Potter-Serie bei HBO Max erwartet uns dieses Jahr eine weitere Neuauflage der Fantasy-Geschichte, an der u.a. Daniel Brühl, Nina Hoss und Armin Rohde beteiligt sind.

Obwohl Harry Potter zuletzt im Kino schwächelte, erfreut sich das Franchise nach wie vor großer Beliebtheit bei Fans. Nicht nur bewegen wir uns in großen Schritten auf den Start der aufwendig produzierten Harry Potter-Serie zu, die im Dezember ihre Premiere bei HBO Max feiert. Auch zwei weitere Neuauflagen sorgen für Aufsehen.

Bereits letztes Jahr wurden die zugrundeliegenden Romane im Original mit einem völlig neuen Cast für ein Hörspiel neu eingesprochen. Die Kooperation von Pottermore Publishing und Audible war so erfolgreich, dass uns nun auch eine deutsche Version erwartet – mit über 150 Beteiligten, darunter Daniel Brühl als Voldemort.

Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung

Über 2000 Stunden Studioarbeit mit dem riesigen Ensemble sollen in das Projekt geflossen sein, wie es in der Pressemitteilung zur Vorstellung des Projekts heißt. Im November wird der erste Teil der Hörbuchreihe veröffentlicht. Danach folgt jeden Monat ein weiteres Schuljahr, bis wir beim Kampf um Hogwarts angekommen sind.

Als Erzählerin fungiert die mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnete Sprecherin und Schauspielerin Abak Safaei-Rad. An ihre Seite gesellt sich:

Wie bei der englischsprachigen Version wurden die drei Hauptrollen nur für die ersten drei Teile gecastet. Danach folgt eine Neubesetzung, um das Altern der Figuren stimmlich nachvollziehbar zu machen. Schon bei den Filmen war es ein ganz besonderer Moment, als Harry plötzlich im Stimmbruch war und sich die Welt für immer veränderte.

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Der Veröffentlichungsplan für die Harry Potter-Hörbucher

Während wir bei der neuen Serie mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Jahre auf eine neue Staffel warten müssen, geht bei den neuen Harry Potter-Hörbüchern alles ganz schnell. Aktuell gestaltet sich der Veröffentlichungsplan wie folgt:

Harry Potter und der Stein der Weisen – 10. November 2026

Harry Potter und die Kammer des Schreckens – 8. Dezember 2026

Harry Potter und der Gefangene von Askaban – 12. Januar 2027

Harry Potter und der Feuerkelch – 9. Februar 2027

Harry Potter und der Orden des Phönix – 9. März 2027

Harry Potter und der Halbblutprinz – 13. April 2027

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – 11. Mai 2027

Wir dürfen sehr gespannt sein, wie Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung ankommt. Nicht zuletzt gelten die von Rufus Beck vorgelesenen Versionen aus den 2000er Jahren für viele Potterheads und Hörbuch-Fans als Heiliger Gral. Daniel Brühl als Lord Voldemort ist aber definitiv eine Ansage, die Neugier weckt.