Daniel Craig soll DC-Bösewicht in The Batman 2 spielen, den es noch nie im Kino gab: Das steckt hinter dem Gerücht

Der Cast des DC-Blockbusters The Batman 2 vervollständigt sich anscheinend mehr und mehr. Nun soll James Bond-Star Daniel Craig gerüchteweise für die Rolle eines brutalen Fieslings in Frage kommen.

Jahrelang war es still um The Batman 2, aber nun ist die Casting-Maschine offenbar angelaufen – ein Marvel-Star soll etwa die Rolle des Kult-Fieslings Harvey Dent übernehmen. Und für seinen brutalen Vater Christopher Dent ist offenbar niemand Geringeres als James Bond-Veteran Daniel Craig im Rennen.

Daniel Craig als The Batman 2-Fiesling: Wer ist Christopher Dent im DC-Universum?

Im Gegensatz zu seinem Sohn, der schon mehrmals auf der Leinwand zu sehen war, käme Christopher Dent damit zum allerersten Mal ins Kino. Und zwar, aller Wahrscheinlichkeit nach, als Bösewicht: Im Comic The Long Halloween, der angeblich als Vorlage für The Batman 2 fungiert, ist er ein grausamer Alkoholiker.

Der Münzwurf, den viele Fans mit seinem Sohn Harvey Dent assoziieren, stammt ursprünglich von ihm. Christopher Dent ließ seinen Sohn eine Münze werfen, um zu bestimmen, ob er eine Prügelstrafe beziehen würde. Doch das Geldstück war so modifiziert, dass jeder Wurf auf Schläge hinauslief.

Der Part könnte dementsprechend zu Daniel Craigs finsterster Rolle werden – wenn die Gerüchte denn stimmen. Laut Comic Book Movie stammt die Meldung von Giant Freakin Robot , deren Berichte bisher nur gelegentlich ins Schwarze trafen. Die Seite berichtet auch, dass Liam Neeson (96 Hours) als nächster Wunschkandidat für die Rolle auf der Liste stehen würde, falls Craig ablehnt.

Der Großteil der The Batman 2-Besetzung ist bisher nur gerüchteweise bekannt. Scarlett Johansson etwa soll Harvey Dents Ehefrau Gilda Gold spielen. Selbst Kernfiguren wie Jim Gordon (Jeffrey Wright) sind noch nicht offiziell bestätigt.

Wann kommt The Batman 2 ins Kino?

Wer genau für das DC-Spektakel vor der Kamera steht, werden Fans mit abschließender Sicherheit erst in einiger Zeit erfahren: The Batman 2 kommt am 1. Oktober 2027 in die deutschen Kinos. Regie führt wie beim Vorgänger Matt Reeves (Cloverfield).

