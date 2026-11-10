Daniel Radcliffe will die Harry Potter-Serie nicht sehen und hat einen guten Grund dafür

Daniel Radcliffe muss nicht unbedingt sehen, was aus der neuen Harry Potter-Serie geworden ist. Seinen Grund dafür werden vor allem Serienmuffel nachvollziehen können.

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis die Harry Potter-Serie mit ihrer 1. Staffel bei HBO Max im Streaming-Abo startet. Während viele Fans der Fantasywelt die Neuverfilmung mit Spannung erwarten und andere ihr mit Sorge entgegenblicken, ist auch Daniel Radcliffe nicht sonderlich scharf darauf, sich die Serie anzuschauen. Warum das so ist, verriet er jetzt in einem neuen Interview.

Daniel Radcliffe hat keine Zeit für die Harry Potter-Serie

Daniel Radcliffe spricht in dem neuen Fantasy-Animationsfilm Steps – Die Stiefschwestern von Netflix die Rolle des Prinz Charming. Bei der Premiere in New York wurde der Schauspieler nach der neuen Harry Potter-Serie gefragt, die rund einen Monat nach dem Netflix-Film das Licht der Welt erblickt. Dabei erklärte er gegenüber Associated Press (via Deadline ), dass er diese nicht gerade mit Spannung erwarte:

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sie schauen werde. Ich war schon in genug Harry Potter ... und außerdem siehe ich nicht wirklich fern.

Die Geschichte von Harry Potter noch einmal von Neuem zu erleben, sei für Radcliffe also keine Priorität, nachdem er den Zauberlehrling in acht Kinofilmen selbst verkörperte. Doch auch der Zeitfaktor sei ein Problem für den britischen Schauspieler, der ihn selbst mit einigen der größten Serienmeisterwerke der TV-Geschichte nicht warmwerden ließ:

Ich habe Breaking Bad nicht gesehen. Ich habe Mad Men nicht gesehen. Ich habe einige der echten Klassiker nicht gesehen. Acht Stunden ist ziemlich viel Zeit, um etwas zu schauen.

Daniel Radcliffe hat keine Ratschläge für seinen Harry Potter-Nachfolger

Auch was seinen Harry Potter-Nachfolger Dominic McLaughlin angeht, wolle sich Daniel Radcliffe lieber raushalten. So erklärte er weiter:

Ich möchte ihm wirklich keine Ratschläge geben. Er schafft das. Er braucht von mir keine Ratschläge. Wenn ich etwas sage, dann wird er im nächsten Interview danach gefragt, 'Oh, Dan meint, du musst das tun', und ich will dieses arme Kind nicht durch Interviews verfolgen. Er wird das toll machen.

Dennoch gab Radcliffe zu, dass er hoffe, McLaughlin eines Tages persönlich kennenzulernen. Als das Casting des neuen Harry-Darstellers verkündet wurde, schrieb Radcliffe seinem Nachfolger bereits einen Brief, in welchem er ihm viel Glück wünschte. Ansonsten sieht es ganz so aus, als habe Radcliffe seine Rolle als Harry Potter nach all den Jahren hinter sich gelassen.

Die Harry Potter-Serie startet am 25. Dezember 2026 in ihre 1. Staffel bei HBO Max. Die Season umfasst acht Folgen, die wöchentlich bei dem Streamer erscheinen.