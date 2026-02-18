Daniel Radcliffe macht klare Ansage vor dem Start der Harry Potter-Serie – jetzt müssen wir nur noch seiner Bitte folgen

Daniel Radcliffe erklärt vor dem Start der Harry Potter-Serie "eines, was ihr tun könnt", um die Hogwarts-Rückkehr allen Beteiligten (und Nicht-Beteiligten) zu erleichtern.

Harry Potter wird als Serie neu verfilmt. Doch wie wird sich die Saga des jungen Zauberers mit der Blitznarbe zu den bisherigen acht Filmen verhalten? Werden sich die neuen Jungstars von ihren Vorgänger:innen lossagen können? Das beschäftigt offenbar auch den ersten Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe.

Daniel Radcliffe will kein Geist im Leben seines Harry Potter-Nachfolgers sein

Die Harry Potter-Serie wird manche Änderungen bei ihrer Umsetzungen vornehmen und beispielsweise die Erzählperspektive nicht mehr so strikt an Hauptfigur Harry ketten. Eine Sache dürfte sich aber auch mit der neuen Adaption nicht ändern: das große Interesse an den Stars, welche die beliebten Figuren verkörpern. Anders als zuvor müssen sie sich allerdings an früheren Versionen von Harry, Ron, Hermine, Snape und Co. messen.

Gegenüber Screenrant sprach Ex-Harry Potter Daniel Radcliffe nun im Vorfeld eine Bitte aus, deren Erfüllung sowohl ihm als auch seinem Nachfolger Dominic McLaughlin zugutekommen würde:

Wenn es wirklich alle ernst meinen, dass sie auf die [neuen Stars der] Kinder acht geben wollen, dann gibt es eines, was ihr für mich tun könnt: Fragt nicht ständig nach mir, Emma [Watson] und Rupert [Grint]. Ich möchte kein seltsames, geisterhaftes Phantom im Leben dieser Kinder sein, sondern sie einfach ihr Leben leben lassen … denn [die Serie] wird etwas völlig Neues sein. Ich bin sicher, Dominic [McLaughlin] wird viel besser sein, als ich es je war.

Es ist nicht das erste Mal, dass Daniel Radcliffe sich zur Zukunft der Harry Potter-Serie äußert. Bereits früh sorgte er sich, wie es im Zeitalter sozialer Medien sein würde, ein junger Hogwarts-Star zu sein. Deshalb rief er dazu auf, die Kinder zu schützen. Schließlich hatte er eigene Erfahrungen mit der enormen Medienaufmerksamkeit gemacht.

Zugleich schrieb er seinem jungen Nachfolger Dominic McLaughlin aber auch einen Brief, um ihm die "beste Zeit" mit der Rolle zu wünschen, woraufhin der Jungdarsteller völlig aus dem Häusschen war. Schließlich sind auch aus dem neuen Cast viele mit den Harry Potter-Kinofilmen aufgewachsen. Seine eigene Rückkehr zur Harry Potter-Serie schloss Radcliffe aus.

Wann startet die Harry Potter Serie?

Ein konkretes Startdatum bei HBO Max hat die Serie Harry Potter noch nicht erhalten. Vor kurzem wurde die Veröffentlichung von Staffel 1 jedoch konkretisiert: Demnach kehren wir im Frühjahr 2027 nach Hogwarts zurück.

