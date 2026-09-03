So entscheidet Harry Potter-Star Daniel Radcliffe, ob er abgefahrene Rollen annimmt: "Wir nennen es den Fassbender-Test"

Was hat Michael Fassbender mit Daniel Radcliffes Karriere zu tun? Mehr als man denken könnte, wie der Harry Potter-Star vor 13 Jahren in einem Interview verriet.

Ein Schauspieler, der eine furzende Leiche mimt, steht vermutlich entweder am Anfang seiner Karriere oder erwartet nicht mehr viel von dieser. Auf Daniel Radcliffe traf jedoch beides keineswegs zu, als er 2016 in der Groteske Swiss Army Man genau solch einen flatulierenden Toten verkörperte.

Dank abgefahrenen Rollen wie diesen legte der talentierte Brite nach der Harry Potter-Ära einen überaus interessanten Lebenslauf hin, der ihn zu einem der gefragtesten Stars des Independent-Kinos machte. Radcliffe gelang es dadurch auf imposante Weise, sich von seinem Kinderstar-Image zu lösen, was nicht allen jungen Franchise-Darsteller:innen gelingt.

Seine Parts als gehörnter Außenseiter im Fantasy-Thriller Horns, an Pistolen geschraubter Nerd im Action-Wahnsinn Guns Akimbo oder verzweifelter Engel in der Anthologie-Serie Miracle Workers könnten kaum weiter entfernt von seiner ruhmreichen Harry Potter-Rolle sein. Zu verdanken haben wir diese wunderbar skurrilen Performances aber nicht nur Radcliffe selbst, sondern offenbar indirekt noch einem anderen Hollywood-Star: Michael Fassbender (Prometheus - Dunkle Zeichen).

Daniel Radcliffe macht vor Rollenwahl den "Fassbender-Test"

Wie Radcliffe 2013 The Guardian erzählte, macht er seine Entscheidungen für oder gegen eine Rolle nämlich vom sogenannten "Fassbender-Test" abhängig, den er gemeinsam mit Regisseur James Watkins (Die Frau in Schwarz) entwickelte. Die Funktionsweise ist recht simpel:

Wenn man jemals gebeten wird, etwas zu tun, stellt man sich einfach die Frage: Würde Michael Fassbender es tun?

Offensichtlich schaut Radcliffe also zu dem zweifach oscarnominierten Schauspieler – mit dem er übrigens noch nie zusammenarbeitete – so sehr auf, dass er ihn als Anhaltspunkt für seine Karriereentscheidungen nimmt. Weiter erläuterte er, wie er ihn erstmals anwendete:

Das bezog sich auf eine Situation, in der ich gebeten wurde, etwas zu tun, das etwas 'geschäftsmäßiger' war als alles zuvor, und es kam auf den Fassbender-Test an – und wir dachten, er würde es nicht tun. Das ist ein ziemlich guter Test für viele junge Schauspieler.



Ob ein derartiger Test in jedem Fall nötig ist, um erfolgreich zu sein, ist sicherlich diskussionswürdig. Zugleich hätte Radcliffe aber durchaus schlechtere Schauspieler für seine inneren Abwägungen wählen können, schließlich liefert Fassbender praktisch ausnahmslos superbe Leistungen ab und scheut sich ebenfalls nicht vor gewagten oder unkonventionellen Rollen (wie z. B. in Hunger, Shame oder Frank).

Daniel Radcliffe dreht nach längerer Filmpause einen Kriegsthriller

Es ist bereits ein Weilchen her, dass wir Radcliffe in einem Live-Action-Film bewundern konnten, zuletzt 2022 als Hauptdarsteller im spaßigen Biopic Weird: The Al Yankovic Story. Doch bald ist diese Pause beendet, denn der Harry Potter-Star hat kürzlich den Kriegsthriller Trust the Man abgedreht, der 2027 erscheinen soll.

Darin geht es um einen militärischen Geheimdienst-Offizier, der während des Vietnamkriegs einen Soldaten observieren soll. Der Fall gerät für den Überwacher aber zunehmend zur gefährlichen Obsession. Welche der beiden Rollen Radcliffe übernimmt, ist noch nicht bekannt, aber um das jetzt schon herauszufinden, müssen wir uns wohl nur fragen: Wen würde Michael Fassbender spielen?