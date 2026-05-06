Daniel Radcliffes neue Serie geht offiziell in Staffel 2 – in Deutschland kennt sie kaum jemand

Der einstige Harry Potter-Star Daniel Radcliffe ist aktuell in einer Serie zu sehen, die jetzt um eine zweite Staffel erweitert wurde – hier aber unterm Radar fliegt.

Daniel Radcliffe kann es sich leisten, zu spielen, was er will. Aktuell ist das eine extrem spaßige Rolle in der Comedy-Serie The Fall and Rise of Reggie Dinkins an der Seite von 30 Rock-Star Tracy Morgan. Die Gag-Dichte war so hoch und das Ganze so erfolgreich, dass jetzt Staffel 2 angekündigt wurde.

Daniel Radcliffes The Fall and Rise of Reggie Dinkins wird um Staffel 2 verlängert

NBC erneuert The Fall and Rise of Reggie Dinkins um eine Staffel 2, wie Variety berichtet. Das heißt, ihr könnt euch auf neue Folgen rund um den in Ungnade gefallenen Football-Spieler und seine Familie sowie den von Daniel Radcliffe verkörperten Filmemacher Arthur Tobin freuen.

Wann die zweite Staffel der Comedy-Serie gedreht wird und wann sie dann ausgestrahlt werden kann, steht noch nicht fest. Dass eine Fortsetzung kommt, ist aber wenig überraschend für alle, die sich mit dem Hit auseinandergesetzt haben.

Laut Variety haben wir es bei The Fall and Rise of Reggie Dinkins mit der am besten bewerteten Comedy-Serie der 2025-/2026-Saison zu tun, was die Altersklasse der 18- bis 49-Jährigen angeht. Auch auf der Review-Aggregatorseite Rotten Tomatoes konnte die Sitcom absahnen und steht aktuell bei einem Review-Score von saftigen 100 Prozent auf dem Tomatometer.

Darum geht's: Die Story der Serie dreht sich um den titelgebenden Reggie Dinkins (Tracy Morgan). Der hat nach einem Glücksspiel-Skandal einen extrem schlechten Ruf und will diesen wieder aufpolieren. Idealerweise durch die Veröffentlichung einer Doku, die der Filmemacher Arthur Tobin über ihn drehen soll. Das Ganze wird natürlich extrem turbulent, weil unter anderem auch noch Reggies Sohn, seine Verlobte Brina und seine Ex-Frau und Managerin Monica ein Wörtchen mitreden wollen.

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Für The Fall and Rise of Reggie Dinkins hat sich Tracy Morgan erneut mit Tina Fey zusammengetan. Die beiden waren gemeinsam schon an 30 Rock beteiligt. In diesem Fall tritt Tina Fey aber nur hinter der Kamera als ausführende Produzentin in Erscheinung. Als Schöpfer stecken hinter der Sitcom die dreifachen Emmy-Gewinner Robert Carlock und Sam Meanson.

Hierzulande fristet The Fall and Rise of Reggie Dinkins noch eher ein Schattendasein. Auf Moviepilot wurde die Serie bisher beispielsweise lediglich von 5 Nutzer:innen bewertet. Ihr könnt sie aber zum Beispiel beim Streaming-Service WOW anschauen.