Dank Bauer sucht Frau wurden 50 Babys geboren: Diese kuriosen Fakten kanntest du noch nicht über die RTL-Show

Bauer sucht Frau ist ein echter Klassiker. So viele Babys, Hochzeiten und Co. gab es in 21 Jahren bei der RTL-Show.

Es ist kaum zu glauben: Inzwischen schaue ich seit stolzen 21 Jahren (!) Bauer sucht Frau. Die romantische Kuppelshow liefert einfach die perfekte TV-Unterhaltung, um nach dem Feierabend den Stress des Alltags zu vergessen. Zum Glück startet bereits in wenigen Tagen die 22. Staffel bei RTL. Um euch die Wartezeit zu versüßen, stelle ich euch die spannendsten Fakten zur Show vor.

So viele Babys entstanden in 21 Jahren Bauer sucht Frau

Bei Bauer sucht Frau geht es darum, einsame Landwirte an liebeshungrige Singles zu vermitteln. Und tatsächlich hat das in den vergangenen 21 Staffeln bereits einige Male sehr gut funktioniert. Wie RTL offiziell bestätigt, ergaben sich bis heute mehr als 40 Hochzeiten aus der Show!

Auch in Sachen Nachwuchs waren die Bauer-sucht-Frau-Pärchen äußerst fleißig: Knapp 50 Babys sollen bereits wegen dem RTL-Format geboren worden sein! Das erste Baby der Show bekamen übrigens Hauke und Christina aus Staffel 2. Am längsten verheiratet sind hingegen Bruno und Anja, die sich 2009 das Ja-Wort gaben.

Alle Infos zur neuen Staffel: Diese Singles suchen bei Bauer sucht Frau das Glück!

Er war der älteste Bauer: Noch mehr kuriose Fakten über die RTL-Kuppelshow

Der älteste Kandidat aller Zeiten war übrigens Hühnerwirt Gerhard, der in Staffel 6 mit unglaublichen 77 Jahren teilgenommen hat! (Der Kandidat verstarb 2018 im Alter von 85 Jahren.) Im Gegenzug konnten wir in Staffel 20 den jüngsten Kandidaten aller Staffeln kennenlernen – mit gerade einmal 22 Jahren suchte er nach der großen Liebe. Auch in der kommenden Staffel ist ein Jungspund dabei: Kandidatin Melina ist 23 Jahre jung.

Insgesamt haben bereits 231 Bäuerinnen und Bauern an der Show teilgenommen, die in mehr als 210 Folgen ihr Glück finden sollten. Der bisher beliebteste Bauer war Friedrich aus der 21. Staffel, der aus allen Kandidaten die meisten Bewerbungen aller Zeiten erhalten hat.