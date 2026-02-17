"Dank dieser Serie feiern wir fast 11 Jahre Ehe, 3 wundervolle Kinder": Diese beiden Supernatural-Stars verdanken der Serie alles

Die Serie Supernatural erzählte 15 unglaubliche Jahre lang große Geschichten auf dem Fernsehbildschirm. Doch auch hinter den Kulissen wurde es nicht langweilig.

Für Supernatural-Hauptdarsteller Jared Padalecki hatte die Fantasy-Serie einen maßgeblichen Einfluss auf sein Leben. Und das nicht nur wegen des finanziellen Erfolges. Padelecki lernte seine Ehefrau am Set der Serie kennen.

Für die Supernatural-Hauptdarsteller veränderte die Serie alles

Erst neulich verwies People auf den gewaltigen Einfluss, den die Fantasy-Horror-Serie Supernatural auf ihre Hauptdarsteller hatte. Einer davon ist Jared Padalecki. Denn die Serie brachte dem Schauspieler nicht nur beruflichen Erfolg, sondern erwies sich auch privat als wichtige Station.

Jared Padalecki lernte am Set Genevieve Cortese (inzwischen Genevieve Padalecki) kennen, die in der Serie die Dämonin Ruby verkörperte. Nach eigener Aussage unterbrach er seine zukünftige Partnerin während ihrer ersten Begegnung beim Lesen eines Buches. Dies scheint allerdings nicht langfristig gestört zu haben.

Denn 11 Jahre später widmete ihm seine Frau im November 2020 folgenden Post :

Dank dieser Serie feiern wir fast 11 Jahre Ehe, haben drei wundervolle Kinder, bereisen gemeinsam die Welt und haben unglaubliche Freunde gefunden, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind.

Um die Erinnerung aufzufrischen: Supernatural dreht sich um die Jagd der beiden Brüder Sam (Jared Padalecki) und Dean Winchester (Jensen Ackles) nach Dämonen, Geistern und weiteren übersinnlichen Gestalten. Dabei reisen sie quer durch die USA. Die Serie zog zwischen 2005 und 2020 mit 15 Staffeln ein Millionenpublikum in ihren Bann.

Noch ein Supernatural-Star lernte seine Ehefrau dank der Serie kennen

Übrigens ist Padalecki nicht der einzige, dessen Liebesleben durch Supernatural ein wesentliches Update erfuhr. Auch Serienvater Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) lernte seine heutige Ehefrau Hilarie Burton Morgan (One Tree Hill) durch einen gemeinsamen Bekannten am Set der Serie kennen.

Padaleckis Schauspielkollege Jensen Ackles wiederum machte es umgekehrt und brachte seine Frau Danneel Ackles in die Serie ein, mit der er bereits seit 2010 verheiratet war: Sie spielte 2018 für fünf Episoden die Rolle der magisch begabten Sister Jo.

Padalecki und Co. sind ein gutes Beispiel dafür, welche Auswirkungen eine langlebige Serie wie Supernatural auf das Leben der beteiligten Schauspieler:innen haben kann.