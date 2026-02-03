Danke, dass du mir das Herz herausreißt, A Knight of the Seven Kingdoms: Die starke 5. Episode folgt Game of Thrones' Vorbild

Die Welt von Game of Thrones hat es schon wieder getan: A Knight of the Seven Kingdoms holt in Folge 5 meinen bittersüßen Schmerz zurück, eine Serie nicht nur zu schauen, sondern zu fühlen.

Warum war die Serie Game of Thrones eigentlich immer dann am besten, wenn sie meinen heißgeliebten Figuren ein Messer in die Brust rammte? Auf den Spuren dramatisch sterbender Hauptfiguren wandelt in Folge 5 auch die Vorgeschichte A Knight of the Seven Kingdoms – mit schmerzhaftem, aber unleugbarem Erfolg.

Achtung, es folgen Spoiler bis einschließlich Folge 5 von A Knight of the Seven Kingdoms.

Trotz aller Unterschiede: Eine wichtige Regel hat sich A Knight of the Seven Kingdoms in Folge 5 bei Game of Thrones abgeguckt

In vielerlei Hinsicht unterscheidet sich A Knight of the Seven Kingdoms von der Mutterserie Game of Thrones. Es gibt keinen epischen GoT-Vorspann. Die Serie hat mehr Humor als je zuvor. Sie lässt Herrschaftshäuser und Drachen hinter sich und spielt lieber geerdet im Dreck. Und das ist gut so. Ich brauche nicht noch einmal einen exakt gleichen GoT-Aufguss. Lieber verliebe ich mich auf neue Weise in die entwaffnend wahrhaftige Hauptfigur Dunk und seinen Unterschichtenblick auf Westeros.

Wie Episode 5 beweist, hat sich A Knight of the Seven Kingdoms am Ende trotzdem etwas bei Game of Thrones abgeschaut: Mit dem drastischen Figurensterben und dem Duell im Matsch erreicht die Staffel in der vorletzten Folge gleichzeitig ihren emotionalen und ihren Handlungshöhepunkt. Nachdem Duncan der Große (Peter Claffey) sich versehentlich mit dem Targaryen-Prinzen Aerion (Finn Bennett) angelegt hat, kann er seine Unschuld und sein Leben nur im "Urteil der Sieben" verteidigen. Das größte Opfer dieses Kampfes von sieben gegen sieben Rittern ist am Ende der Tod des edelmütigen Thronfolgers Baelor Targaryen (Bertie Carvel).

Auch Game of Thrones war für plötzliche Figurentode berühmt. Die schockierende Wendung, dass Dunks königlicher Verbündeter nach dem Sieg mit seinem Helm auch die Hälfte seines Hinterkopfs ablegt, könnte kaum größer sein. Dass ich durch George R.R. Martins Buchvorlage* vorher wusste, was passieren würde, ändert nichts an der Durchschlagskraft dieser Szene. Wenn ich mich in den sozialen Medien umschaue, bin ich nicht die einzige, die die verheerend mitreißende 5. Episode feiert. Nur warum?

Baelors Tod: Warum Episode 5 von A Knight of the Seven Kingdoms so sehr nachhallt

Manche Fans von A Knight of the Seven Kingdoms kritisieren die Kürze der Folgen. Doch was der Westeros-Ableger alles in seiner halbstündigen Episodenlaufzeit anstellt, lässt mich staunen: Die Spuren zu Eggs Targaryen-Enthüllung werden früh ausgelegt. Nebenbei eingeführte Ritter schließen sich nahtlos dem Urteil der Sieben an. Sogar in einem versauten Lied stecken tiefere Ebenen. Insofern verwundert mich nicht, dass das 37-minütige Wechselbad der Gefühle von Folge 5 eine Punktlandung mit verhängnisvollem Ziel hinlegt. Die Episode schließt erst den Kreis voriger Rückblenden mit der Reise in Dunks traurige Vergangenheit, tötet dann fast die Hauptfigur, schenkt dem Heckenritter doch seinen Sieg und holt ihren wahren Dolch erst hinterm Rücken hervor, wenn wir naiverweise schon wagten, aufatmen zu dürfen.

Vom ersten Treffen an überraschte der von Bertie Carvel hinreißend pragmatisch gespielte Baelor als ehrbarer Kronprinz der Targaryen-Linie. Nach dem weißblonden Wahnsinn in Game of Thrones und House of the Dragon erstrahlte hier endlich ein gerechter Thronfolger. Spätestens sein großer Heldenmoment am Ende von Folge 4, als er sich gegen seine Familie auf Dunks Seite stellte, überzeugte wohl auch die letzten Zweifler. Ich schenkte Baelor mein Herz – nur um es in Folge 5 direkt wieder vor die Füße geworfen zu bekommen. Sein Verlust erschüttert doppelt. Als Trauer um eine einnehmende Figur und als verpasste Chance für das gesamte Reich der Sieben Königslande.



Fünf Folgen lang hat A Knight of the Seven Kingdoms die Ahnung einer besseren Zukunft für Westeros aufgebaut. Wenn Dunk nach seinem Sieg über Aerion (als grausamste Facette der Targaryens) kniend vor Baelor seine Treue schwört, ist diese Zukunft zum Greifen nah. Wenn sie zusammen mit dem Prinzen in sich zusammenfällt, ist der Schlag in die Magengrube umso effizienter.

Im Namen der Mutter: A Knight of the Seven Kingdoms lässt mich fühlen

Werfe ich dann noch einen Blick auf den Titel von Folge 5 – Im Namen der Mutter – schnürt A Knight of the Seven Kingdoms den Sack der Emotionen gekonnt zu. In Westeros' "Glaube an die Sieben" ist die Mutter ein Teil der jüngeren Religion: eine der sieben göttlichen Aspekte (zu denen auch noch Vater, Altes Weib, Jungfrau, Krieger, Schmied und Fremder gehören).

Die Mutter steht für Wärme und Barmherzigkeit und so durchziehen Episode 5 trotz des größtenteils männlichen Personals mütterliche Anspielungen: Lyonel kommentiert vor dem Turnier, dass Prinz Baelor wohl deshalb so gut kämpft, weil er nie die Liebe seiner Mutter erfahren hat. In den Rückblenden ruft ein sterbender Ritter nach seiner "Ma" und Dunk will Königsmund nicht erlassen, weil er auf die Rückkehr seiner eigenen Mutter hofft.

Ser Arlen rettet den Jungen schließlich mit dem Ausruf "Im Namen der Mutter!" vor seinem traurigen Gossenschicksal. Doch zusammen mit Baelor stirbt auch mein Glaube an die neu erblühende, mütterliche Geborgenheit und Wärme im Land. A Knight of the Seven Kingdoms hat mich (trotz düsterer Prophezeiungen in Folge 3) in die Falle eines besseren Westeros gelockt.

Jetzt kann ich mich für neue Hoffnung nur noch an die innige Beziehung von Egg und Dunk klammern. Die verbleibende 6. und letzte Folge in Staffel 1 wird dazu dienen müssen, den Verlust zu verarbeiten. Dieser cleveren Regel war auch Game of Thrones mehrfach gefolgt: Verlustreiche Episoden wie Ned Starks Hinrichtung, die Rote Hochzeit und die Schlacht der Bastarde fanden alle in der vorletzten Folge ihrer jeweiligen Staffel statt. (Und haben alle Bestbewertungen bei der IMDb ). Damit ich dem emotionalen Abgrund, in den die Serie mich wissentlich gestoßen hat, mit einem Epilog entkommen und mich auf die nächste Staffel freuen kann.

Warum also feiere ich die neue Westeros-Serie so sehr, wenn sie mir fest ins Herz geschlossene Figuren entreißt? Nicht nur, weil das Prequel das "Game of Thrones-Gefühl" zurückbringt. Sondern, weil ich die ohnehin schon fantastisch geschriebene und gespielte Erzählung hier am intensivsten fühle. Der Schmerz zeigt mir lediglich, wie sehr ich A Knight of the Seven Kingdoms liebe. Gerne kann die Serie mich noch viele weitere Staffeln lang quälen, wenn sie ihre Figuren und Tode dabei genauso bedeutsam auf den Bildschirm bannt wie hier.