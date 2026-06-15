Danke, Gen Z und Gen Alpha! Das junge Publikum hat wohl für die Verlängerung von The Rookie gesorgt

Im April 2026 wurde The Rookie um Staffel 9 verlängert. Diese für Fans der Serie freudige Nachricht ist wohl zum Großteil auch der TikTok-Generation unter ihren Zuschauer:innen zu verdanken.

Es ist natürlich kein großes Geheimnis, dass The Rookie mittlerweile zu einem Serien-Phänomen geworden ist, das bei einem breiten Publikum einen Nerv zu treffen scheint. Dass der ABC-Hit aber vor allem bei jüngeren Zuschauer:innen auf jede Menge Gegenliebe stößt, hat man dabei vielleicht nicht unbedingt sofort auf dem Schirm. Genau das ist jedoch der Fall, wie Deadline festgestellt hat.

Demnach genießt The Rookie nämlich aufgrund der zahlreichen TikTok-Clips seines Casts eine überraschend hohe Popularität bei den Generationen Z und Alpha, was einer der Gründe für die Verlängerung der Serie um Staffel 9 gewesen sein soll.

Gen Z und Gen Alpha lieben The Rookie und machen sie zur beliebtesten TV-Serie von Teenies

Laut Deadline verzeichnete The Rookie zum Start von Staffel 8 einen enormen Quotenanstieg im Vergleich zur vorherigen Season und gelangte damit in die Top 5 der erfolgreichsten ABC-Premieren aller Zeiten. Zudem wurde die ursprünglich für eine ältere Zielgruppe konzipierte Polizei-Dramedy 2025 zur beliebtesten TV-Serie unter Teenager:innen.

Das kommt nicht von ungefähr, denn ebenjene jungen Zuschauer:innen werden mit den amüsant-unterhaltsamen TikTok-Videos angesprochen, die der The Rookie-Cast um Nathan Fillion, Melissa O'Neil und Eric Winter regelmäßig postet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Viral-Marketing-Strategie fruchtet offenbar so gut, dass die jungen Generationen – für die Männerfiguren wie Rambo übrigens ausgedient haben – der Serie im TV und Stream mit Vergnügen folgen, und somit für dementsprechend positive Zahlen sorgen. Gute Argumente also für Schöpfer Alexi Hawley (The Recruit), der sich nun um die Entwicklung der 9. Staffel kümmern kann.

Natürlich ist die immense Beliebtheit bei unter 18-Jährigen nicht der einzige Grund für die Verlängerung durch ABC. Ebenso entscheidend für diesen Beschluss des Senders sollen auch die extrem kosteneffiziente Produktion in Los Angeles sowie die damit einhergehenden Steuervergünstigungen in Kalifornien sein.

Wann startet The Rookie Staffel 9?

Erst Anfang Mai feierte hierzulande die finale Episode der 8. Staffel von The Rookie bei Sky bzw. WOW ihre Premiere und verärgerte mit einem fragwürdigen Cliffhanger. Bevor es mit der neuen Season weitergeht und dieser aufgelöst wird, ist also noch ein wenig Geduld gefragt.

Wir rechnen damit, dass Staffel 9 in den USA im Januar 2027 startet und mit nur wenig Verzögerung dann auch in Deutschland, wie es schon bei den letzten beiden Staffeln der Fall war. Ein offizieller Release-Termin steht allerdings noch nicht fest.