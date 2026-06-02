"Dann bin ich raus": Wer stiehlt mir die Show-Fans sind enttäuscht von Teilnahme dieses Promis an der neuen Staffel

Monate sind ins Land gegangen, seit die letzte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? gelaufen ist, und nun veröffentlicht ProSieben endlich die Promis der neuen Staffel. Doch die Fans sind gespalten.

ProSieben hat endlich die Katze aus dem Sack gelassen und die drei Kandidat:innen für die zwölfte Staffel Wer stiehlt mir die Show? angekündigt – und damit für handfeste Überraschungen gesorgt. Manche Fans wollen die Show wegen eines bestimmten Promis nun sogar boykottieren.



Wer stiehlt mir die Show: Diese Kandidat:innen sind in Staffel 12 mit dabei

Bei Wer stiehlt mir die Show? spielen jede Staffel drei Promis und eine pro Folge wechselnde Wildcard gegeneinander, um Joko Winterscheidt die Moderation der Show abzunehmen. Das ist in der Vergangenheit schon diversen Kandidat:innen gelungen, und das haben auch die Promis der kommenden Staffel vor.



Dieses Mal sorgt ProSieben für eine Überraschung: Mit Moritz Wagner stößt erstmals ein aktiver NBA-Basketballprofi dazu. Auch Jens "Knossi" Knossalla mischt als erster Twitch-Streamer das Kandidat:innenfeld auf, das von Comedienne Carolin Kebekus komplettiert wird.

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Wer stiehlt mir die Show: Knossi kommt bei den Fans gar nicht gut an

Bei den Fans kommen die neuen Kandidat:innen gemischt an. Dabei steht vor allem die Teilnahme von Streamer Knossi in der Kritik. "Knossi? Dann bin ich wohl zum ersten Mal raus", schreibt ein Fan auf Instagram. Eine andere Person stimmt zu: "Dank Knossi werd ich dann wohl das erste Mal eine Staffel auslassen." Ein weiterer Fan fasst seine Enttäuschung zusammen:



Mit Knossi als Kandidat war es das definitiv für mich. Schade. Bin da vor allem von Joko sehr enttäuscht.

Die Kritik an Knossis Teilnahme hat einen Hintergrund: Der YouTuber und Streamer ist nicht unumstritten. Seine Vergangenheit mit Glücksspiel-Content wird ihm bis heute vorgeworfen. Auch seine jüngste Werbung für das Unternehmen FanBlast stieß auf Kritik. Nach Recherchen von RobBubble suggerierte die Plattform, dass Fans gegen viel Geld mit Influencer:innen chatten können – obwohl hinter den Profilen mutmaßlich andere Personen saßen.



Knossi hat sich von beiden Fällen zwar mehrmals distanziert, bei vielen Fans bleibt dennoch der Nachgeschmack, dass der Streamer überhaupt erst dafür geworben hat.



Wann ihr mit der neuen Wer stiehlt mir die Show-Staffel rechnen könnt

ProSieben hat zwar die neuen Kandidat:innen für Wer stiehlt mir die Show? veröffentlicht, der genaue Starttermin ist jedoch noch offen. Der Sender peilt den Herbst dieses Jahres an. Bis dahin lassen sich alle alten Folgen auf Joyn streamen.

