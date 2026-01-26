Darauf haben Dragon Ball-Fans seit 8 Jahren gewartet: Video kündigt neue Serie mit Goku & Vegeta an

Ein episches Video zum 40. Jubiläum von Dragon Ball verspricht eine brandneue Serie, in der Goku und Vegeta als galaktische Helden gegen den Planetenfresser angehen.

Als Fan des Manga- und Anime-Phänomens Dragon Ball hat man ein paar beschwerliche Jahre hinter sich. 2024 verstarb der bis zuletzt involvierte Schöpfer Akira Toriyama, woraufhin die Manga-Version vorerst auf Eis gelegt wurde. Danach erschien noch der Anime Dragon Ball Daima, der jedoch eine ganz andere Richtung einschlug als die beliebte Vorgängerserie Dragon Ball Super, von der 2018 die bisher letzte Folge lief.

Zum 40. Jubiläum kam jetzt die große Überraschung, die mit einem epischen Video angekündigt wurde.

Dragon Ball-Fans können sich auf 2 neue Anime-Projekte freuen

Seit Toei Animation am Wochenende ein Video zum Jubiläum von Dragon Ball veröffentlicht hat, sind die Fans online nur noch am Ausrasten. Mit eigener Musik von Hollywood-Komponist Hans Zimmer (!) unterlegt, lässt man zuerst vier Dekaden Drachenball-Action mit Goku und Co. Revue passieren, ehe man zur großen Enthüllung kommt: Erstens wird DBS mit der neuen Serie Dragon Ball Super: The Galactic Patrol fortgeführt. Und zweitens wird es mit Dragon Ball Super: Beerus eine überarbeitete Fassung des bereits veröffentlichten Arcs geben – ähnlich wie damals beim Upgrade von Dragon Ball Z zu Dragon Ball Z Kai.

Hier das Dragon Ball-40th Anniversary Special Video:

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol schließt direkt an die letzten Folgen von DBS an. Laut Anime News Network werden die ehemaligen Feinde Goku und Vegeta darin zu Mitgliedern der Galaktischen Patrouille, die sich als Friedenswächter der Galaxie dem Planetenfresser Moro entgegenstellen. Als Vorlage dient die sogenannte Galactic Patrol Prisoner Saga, die von 2018 bis 2020 in der Manga-Version veröffentlicht wurde.

Wann genau man mit Dragon Ball Super: The Galactic Patrol rechnen kann, ist aktuell noch nicht raus. Dragon Ball Super: Beerus soll aber schon in der Herbst-Season 2026 erscheinen.

Der beliebteste Kommentar unter dem YouTube-Video von Toei sagt: "Ich wünschte, du könntest es sehen. Danke, Toriyama."

Wo kann man Dragon Ball Super streamen?

Wer bis zum Start der neuen Dragon Ball-Projekte erstmal Dragon Ball Super nachholen beziehungsweise rewatchen möchte, hat beim Anime-Streamer ADN sowie dem dazugehörigen Amazon-Kanal die Gelegenheit dazu. Aktuell gibt es schon fünf Staffeln mit über 130 Folgen.