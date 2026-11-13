Darauf haben Star Wars-Fans Jahrzehnte gewartet: Diese Fassung von Krieg der Sterne war ewig nicht zu haben und kommt jetzt sogar ins IMAX

Lucasfilm und Disney feiern kommendes Jahr 50 Jahre Star Wars. Unter anderem mit einer Version des Originalfilms, den Fans bisher nur über abenteuerliche Wege ansehen konnten. Moviepilot hat alle Infos.

Als 1977 Krieg der Sterne ins Kino kam, spürte man im Zeitgeist sozusagen eine Erschütterung der Macht. Sci-Fi-Blockbuster waren für immer verändert und die Folgen davon spüren wir noch heute. Allerdings war es seitdem fast unmöglich, die Originalfassung des Star Wars-Auftakts zu sehen. Das soll sich in wenigen Monaten ändern.

Star Wars kommt 2027 in der unbearbeiteten Originalversion ins IMAX-Kino

Franchise-Vater George Lucas war seinerzeit sehr bemüht darum, seinen Star Wars-Kosmos zu kuratieren. So versuchte er etwa sein Bestes, das verlachte TV-Weihnachtsspecial von 1978 unter den Teppich zu kehren. Vor allem aber wurde es nach den Special Editions fast unmöglich, Krieg der Sterne in der Fassung anzusehen, die ursprünglich im Kino lief. Physische Heimkinoveröffentlichungen und Streams bieten lediglich die per CGI überarbeiteten Versionen. Wer das authentische Original sehen wollte, musste inoffizielle Fanprojekte ausfindig machen oder eine bestimmte DVD-Fassung von 2006 finden, die den unbearbeiteten Film als Bonus hatte.

Star Wars-Fassungen im Vergleich:

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Laut Deadline soll diese fast vergessene Fassung von Star Wars zum 50. Jubiläum nicht nur ins Kino zurückkommen, sondern sogar im IMAX laufen. Los geht es in US-amerikanischen Lichtspielhäusern am 19. Februar 2027. Zusätzlich wird am 4. Mai (dem Star Wars Day) nächsten Jahres eine Doku namens The Hero Awakens auf Disney+ veröffentlicht, in der uns Filmemacher R.J. Cutler hinter die Kulissen des Sci-Fi-Abenteuers von Lucasfilm mitnimmt.

Ob und wann die Krieg der Sterne-Originalfassung auch in die deutschen Kinos kommt, ist leider noch nicht bekannt. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Noch mehr Star Wars:

Die Sternenkrieg-Saga geht auch nach 50 Jahren weiter

Im nächsten Jahr startet bereits ein brandneues Kino-Abenteuer aus der weit, weit entfernten Galaxis. Gemeint ist Star Wars: Starfighter mit Ryan Gosling als ehemaliger Weltraumpilot, der am 26. Mai 2027 auf die Leinwand düst. Der Film ist zeitlich nach Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers angesiedelt und wurde von Deadpool & Wolverine-Regisseur Shawn Levy gedreht.

Darüber hinaus wurde vor Kurzem eine brandneue Star Wars-Trilogie angekündigt, deren erster Teil von Drehbuchautor Simon Kinberg geschrieben und von Spider-Man Regisseur Jon Watts inszeniert wird.