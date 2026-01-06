Darauf warten Marvel-Fans seit 12 Jahren: Der neue Avengers 5-Teaser bringt die X-Men zurück

Die ersten Teaser zu Avengers 5 werden aktuell Woche für Woche veröffentlicht. Das neueste Video bringt nun drei legendäre X-Men zurück auf die Marvel-Leinwand.

Avengers 5: Doomsday wird ein Comic-Schaulaufen epischen Ausmaßes, das zahlreiche Superheld:innen unterschiedlichster Marvel-Universen zusammenbringt. Nachdem kürzlich der erste Teaser die Rückkehr von Steve Rogers enthüllte, widmete sich der zweite Teaser dem Avenger Thor. Jetzt wurde das dritte Vorschau-Video veröffentlicht, das ganz im Zeichen der X-Men steht.



Schaut hier den neuen Teaser zu Avengers 5:

Avengers: Doomsday - Teaser Trailer 3 (English) HD

Avengers: Doomsday bringt das Universum der X-Men in Gefahr

Der neue Teaser führt abseits der bekannten Realität des Marvel Cinematic Universe in eine andere Ecke des Multiversums. Wir befinden uns in der Realität der ersten X-Men aus dem Hause Fox. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Charles Xavier (Patrick Stewart) und Magneto (Ian McKellen) in den düsteren Hallen der X-Mansion. An anderer Stelle stößt Cyclops aka Scott Summers (James Marsden), der erstmals ein comicakkurates Kostüm tragen darf, einen verzweifelten Schrei aus, während glühende Energiestrahlen aus seinen Augen entweichen.

Steht ihre Realität vor dem Untergang? Haben sie bereits Teile ihrer Mutanten-Familie verloren? Und ist Doctor Doom (Robert Downey Jr.) daran schuld? Diese Antworten liefert die kurze Vorschau leider noch nicht. Auch ist noch nicht bestätigt, ob es sich bei dieser X-Men-Realität um jenes Universum handelt, in dem Superheldin Monica Rambeau am Ende von The Marvels gestrandet ist.

Nach seinen Auftritten in sieben X-Men-Filmen – von X-Men bis Logan – kehrte Patrick Stewart zuletzt im Jahr 2022 für den MCU-Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness für einen kurzen Cameo als X-Men-Papa Professor X zurück. James Marsden und Ian McKellen sind hingegen erstmals seit ihrem Auftritt in X-Men: Zukunft ist Vergangenheit vor 12 Jahren wieder als Cyclops und Magneto zu sehen. Im Mini-Trailer noch nicht zu sehen sind hingegen Beast (Kelsey Grammer), Mystique (Rebecca Romijn) und Nightcrawler (Alan Cumming), deren Rückkehr bereits bestätigt ist.

Wann kommt Avengers 5: Doomsday ins Kino?

Avengers: Doomsday soll am 16. Dezember 2026 in die deutschen Kinos kommen. Avengers 6: Secret Wars folgt am 15. Dezember 2027.