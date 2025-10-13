Darauf warten Star Trek-Fans seit 24 Jahren: Erster langer Trailer zu neuer Serie, die beliebte Figur endlich richtig zurückbringt

Star Trek schlägt bald ein neues Kapitel auf – und zwar mit der Serie Starfleet Academy, zu der es jetzt einen ersten langen Trailer gibt.

Zurück in die Schule heißt es für Star Trek-Fans. Denn in Kürze erscheint Star Trek: Starfleet Academy, deren Protagonist:innen als Kadett:innen der Sternenflotte knallhart auf die Probe gestellt werden. Jetzt gibt es den ersten langen Trailer:

Star Trek: Starfleet Academy - S01 Trailer (English) HD

Star Trek: Starfleet Academy bringt endlich den Doktor als große Figur zurück

Star Trek: Starfleet Academy dreht sich um eine Gruppe junger Kadetten der Sternenflotten-Akademie. Aus ihnen sticht vor allem Caleb Mir (Sandro Rosta) heraus: Nachdem seine Mutter durch die Taten des Halbklingonen Nus Braka (Paul Giamatti) verschwand, begab er sich zunächst jahrelang auf eine wilde Flucht durchs Universum. Unter den Fittichen von Akademie-Chefin Nahla Ake (Holly Hunter) beginnt der misstrauische und ungeschliffene junge Mann seine Ausbildung – und versucht, seine Mutter wiederzufinden.

Dabei schließt er Freundschaften, verliebt sich und lernt die Tugenden der Sternenflotte kennen. Schließlich steht er einem alten Feind gegenüber: Nus Braka ist mit seinem jungen Opfer nicht fertig.

Neben den Kadetten wird für viele Trekkies vor allem die Besetzung der Lehrer:innen von großem Interesse sein. Zu ihnen zählt unter anderem Robert Beltran als der Doktor, ehemaliger Schiffsarzt des Raumschiffs Voyager. Es ist das erste Mal seit dem Ende der beliebten Serie 2001, dass die Figur in einer Realfilm-Hauptrolle zurückkehrt. In animierter Form ist sie in Star Trek: Prodigy zu sehen.

Star Trek: Starfleet Academy spielt im 32. Jahrhundert – einem Zeitalter, das zuvor Star Trek: Discovery erschlossen hat. Dort erholt sich die Menschheit von einer verheerenden Katastrophe. Der neue Jahrgang an Sternenflotte-Kadetten ist der erste seit über einem Jahrhundert.

Wann kommt Star Trek: Starfleet Academy zu uns?

Wie der Trailer zeigt, wird Star Trek: Starfleet Academy am 15. Januar 2026 bei Paramount+ anlaufen. Die erste Staffel wird zehn Folgen umfassen. Eine zweite ist bereits bestätigt.

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Oktober umfassen neben dem neuesten Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4 auch das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horror mit ES: Welcome to Derry.