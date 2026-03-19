Daredevil Born Again Staffel 2 ist ein Marvel-Meilenstein: Mein Körper zittert immer noch

Die 2. Staffel von Daredevil: Born Again setzt den Kampf zwischen Matt Murdock und Wilson Fisk bei Disney+ fort. Eine bessere Marvel-Serie gab es schon lange nicht mehr.

Im vergangenen Jahr brachte Daredevil: Born Again den Teufelsanwalt aus Hell's Kitchen fulminant zurück auf die Bildschirme. Aller Begeisterung über die enorm starke Marvel-Serie zum Trotz konnte das spannende Kräftemessen zwischen Matt Murdock (Charlie Cox) und Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) als Flickenteppich zweier konträrer kreativer Visionen nicht das volle Potenzial ausschöpfen. In Staffel 2 ist das anders.

Mit der 2. Staffel von Daredevil: Born Again, die am 25. März bei Disney+ gestartet ist, geht Showrunner Dario Scardapane keine Kompromisse mehr ein und zeigt uns die bisher eindrucksvollste MCU-Version des ikonischen Marvel-Charakters. Wer nach dem ersten Ausflug skeptisch das Handtuch geworfen hat, sollte jetzt unbedingt wieder einschalten. Nach acht Folgen, die ich vorab für diesen Serien-Check schauen konnte, kann ich Staffel 2 mit vier Worten zusammenfassen: Staunen, Gänsehaut, Tränen und Schockstarre.

Daredevil: Born Again Staffel 2 versenkt New York in Korruption und Faschismus

Die 2. Staffel ist eine direkte Fortsetzung und im Prinzip die zweite Hälfte der epischen Crime-Saga, die Daredevil und Kingpin wiederbelebt hat. Bürgermeister Wilson Fisk ist auf der Höhe seiner Macht. Sein Einfluss durchzieht alle Ebenen des Gesetzes und New York City scheint davon zu profitieren. Die Straßen sind sicher, die Wirtschaft erblüht. Doch zu welchem Preis? Superhelden, Vigilanten und Dissidenten werden mit voller Härte der Justiz verfolgt. Ja, wir befinden uns mitten in einem faschistischen Regime.

Hier könnt ihr den Trailer zu Daredevil: Born Again Staffel 2 schauen:

Daredevil: Born Again - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Daredevil: Born Again ist erschreckend nah am Puls der Zeit. Wenn die von Fisk befehligte Anti Vigilante Taskforce Menschen auf offener Straße verhaftet und in Käfige steckt, erinnern diese Bilder unweigerlich an die von der zweiten Trump-Administration forcierten ICE-Raids. Sowohl Matt Murdock als auch Daredevil müssen aus dem Schatten heraus einen Widerstand aufbauen, während Karen Page (Deborah Ann Woll) zum integralen Bestandteil dieser Spionage-Operation wird – und endlich die Serienpräsenz erhält, die sie verdient.

Inmitten schrecklicher Polizeigewalt, unfairer Gerichtsprozesse und Korruption an jeder Ecke versucht Team Daredevil händeringend Beweise für Mayor Fisks kriminelle Machenschaften zu finden. Doch der Koloss im weißen Anzug leitet immer drastischere Schritte ein, um seine Spuren zu verwischen. Daredevil: Born Again begann als Geschichte zweier Männer, die ihren dunkelsten Trieben zu entfliehen versuchten. Jetzt verwandelt ihr gegenseitiger Hass eine ganze Stadt in ein Schlachtfeld.

Daredevil: Born Again Staffel 2 macht vieles besser

Die 2. Staffel von Daredevil: Born Again ist eine beachtliche Meisterleistung. Showrunner Dario Scardapane schafft es, dass sich die Fortsetzung qualitativ auf so gut wie allen Ebenen selbst übertrifft. Angefangen bei der Erzählstruktur, die den episodischen Case-of-the-Week-Ausflügen den Rücken kehrt und stattdessen auf eine fortlaufende, epische Erzählung setzt.

Gleich von der ersten Folge ist klar, dass Daredevil und damit auch brachiale Actionszenen nicht mehr ewig auf sich warten lassen. Knochen brechen, das Blut spritzt und jeder Kampf wirkt taktil und energetisch. Besonders hervorstechend ist hingegen die teilweise virtuose Inszenierung. Die in Staffel 1 erstmals eingeführten Bildformatswechsel dienen nicht mehr ausschließlich als fantastische Visualisierung von Matts Supergehör und überraschen mit größerer Regelmäßigkeit.

Daredevil: Born Again ist sich nicht mehr zu schade, noch enger an Marvel's Daredevil gebunden zu werden. Wenn regelmäßig Charaktere und Ereignisse der Defenders-Saga referenziert werden, fühlt sich Staffel 2 des Disney+ Revivals noch mehr wie eine Fortsetzung des Netflix-Originals an – auch wenn der veränderte Look beibehalten wird. Das liegt auch an stärkeren Nebenfiguren, die zuvor noch wenig Eindruck hinterlassen konnten und jetzt endlich spannende Storylines im komplexen Netz aus Handlungsfäden bekommen.

Zugegeben: Die Story ist für die nur acht Episoden teilweise überladen, wodurch manche Nebencharaktere den Kürzeren ziehen. Dafür werden andere mit erschütternden Geschichten greifbarer und interessanter. Während Therapeutin Heather Glenns (Margarita Levieva) durch Serienkiller Muse erlebtes Trauma eine überraschend düstere Verwandlung vorantreibt und Anwältin Kirsten McDuffie (Nikki M. James) an maroden Justiz-Windmühlen verzweifelt, begeistert auch Fisk-Protegé Daniel Blakes (Michael Gandolfini) moralische Zerrissenheit zwischen seiner Freundschaft zu BB (Genneya Walton) und der Loyalität zu seinem kriminellen Boss.

Punisher-Fans müssen leider in Staffel 2 auf Frank Castle verzichten. Dafür übernimmt Dex aka Bullseye (Wilson Bethel) dessen Stellung als mörderischer Antiheld, der Daredevils Moral sowie Verständnis von Gerechtigkeit und Gnade dramatisch herausfordert. Auch sorgt er für einige der eindrucksvollsten (und brutalsten) Actionszenen der Staffel. Und dann wäre da noch Jessica Jones (Krysten Ritter), deren Marvel-Rückkehr zwar deutlich kleiner ausfällt als vielleicht erhofft, aber keinesfalls enttäuscht – und ihr neuer Status im MCU lässt uns direkt ungeduldig auf ein eigenes Spin-off hoffen.

Daredevil: Born Again Staffel 2 wird mit Mega-Finale zur besten MCU-Serie

Ich kann es immer noch kaum glauben, wie oft ich im Verlauf von Staffel 2 sprach- und fassungslos vor dem Bildschirm saß. Einerseits aus Erstaunen darüber, dass Vincent D'Onofrio und Charlie Cox hier zwei der besten Performances ihrer Karriere hinlegen und die moralische Komplexität ihrer Figuren auf einen wahnsinnigen Höhepunkt bringen. Mehrere Male aber auch aus Schockstarre, wenn Daredevil: Born Again mir mit brutalen und grausamen Wendungen das Herz herausreißt.

Wie das frühere Netflix-Original setzt auch Staffel 2 auf eine Slow-Burn-Erzählung, die etliche Handlungsteile erstmal langsam voranbringt, ehe die angestaute Spannung sich in einem Finale für die Ewigkeit komplett entlädt. Ohne Spoiler: Das Ende der 2. Staffel ist nicht nur die wohl intensivste Daredevil-Folge der 11-jährigen Seriengeschichte, sondern auch eine der besten Episoden, die das Marvel Cinematic Universe je hervorgebracht hat.

Staffel 2 ist hart, erwachsen und politisch. Nachdem die Defenders-Serien bei Netflix vor über einem Jahrzehnt einen Kosmos komplexer und nicht selten brutaler Street Level-Geschichten mit Marvel-Helden erschufen, führt Daredevil: Born Again dieses Vermächtnis würdig weiter. Ich hätte keinerlei Einwände, wenn diese Serie noch 10 Jahre weiterlaufen würde.

Denn mit Daredevil: Born Again haben wir endlich ein starkes serielles Format aus der Disney+ Ära des MCU erhalten, das wirklich versteht, was eine Serie und langfristig konzipierte Erzählungen wirklich ausmacht. Nach acht Folgen hinterlässt uns Staffel 2 mit unzähligen spannenden Möglichkeiten, wie die Geschichte von Daredevil in Staffel 3 weitergehen könnte. Die wird glücklicherweise schon gedreht und März 2027 kann für mich gar nicht schnell genug kommen.

Die Folgen der 2. Staffel von Daredevil: Born Again werden seit dem 25. März 2026 wöchentlich immer mittwochs bei Disney+ veröffentlicht. Grundlage für diesen Serien-Check sind alle acht Episoden.

