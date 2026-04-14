Daredevil Staffel 3: Neues Bild vereint Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist zum ersten Mal seit 9 Jahren

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel von Daredevil: Born Again sind aktuell im Gange und sorgen für ein ganz besonderes Wiedersehen. Ein neues Set-Foto vereint nämlich das alte Defenders-Team.

Daredevil: Born Again hat sich als gelungene Rückkehr des blinden Superhelden erwiesen, die derzeit laufende 2. Staffel der Serie ist geradezu ein Marvel-Meilenstein. Für die bereits angekündigte nächste Season dürfen sich Fans jetzt schon mal auf mindestens ein weiteres Highlight freuen: eine Reunion der Defenders.



Wiedervereinigung nach 9 Jahren: Neues Bild vom Staffel 3-Set zeigt Daredevils ehemaliges Superhelden-Team

Derzeit finden die Dreharbeiten zu Staffel 3 von Daredevil: Born Again in Brooklyn statt, wo bereits vor einigen Tagen die einstigen Defenders-Stars Krysten Ritter, Mike Colter und Finn Jones gesichtet wurden (via IGN ).

Nun posierten die Darsteller:innen der Marvel-Held:innen Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist ganz bewusst für ein gemeinsames Foto und machten damit ihre Wiedervereinigung vor der Kamera offiziell.

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Zuletzt waren die drei im Jahr 2017 in der Serie Marvel's The Defenders zusammen zu sehen, in der sie mit Daredevil-Darsteller Charlie Cox das titelgebende Superheld:innen-Team bildeten. Letzterer fehlt zwar auf dem Bild, als Star von Born Again ist seine Präsenz in der Serie aber natürlich klar. Somit wird die 3. Staffel erstmals nach neun Jahren das Defenders-Quartett wieder zusammenführen.

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Worum es darin genau gehen wird, ist bisher zwar noch nicht bekannt, einen ersten möglichen Hinweis gibt aber ein weiteres Foto vom Daredevil: Born Again-Set. Dieses zeigt Mike Colter in einem goldenen Anzughemd, was auf die Adaption einer bestimmten Storyline aus der Comicreihe Devil's Reign hindeuten könnte, in der Luke Cage als Bürgermeister von New York City kandidiert.

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Wann startet Staffel 3 von Daredevil: Born Again bei Disney+?

Einen konkreten Starttermin für Daredevil: Born Again Staffel 3 und die damit einhergehende Defenders-Reunion gibt es bislang noch nicht. Allerdings wurde schon der ungefähre Zeitraum für die Veröffentlichung bestimmt: So soll der Jahresrhythmus beibehalten werden und die 3. Season im März 2027 bei Disney+ ihre Premiere feiern.

Ebendort sind im Übrigen auch die Marvel-Serien The Defenders, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist für Abonnent:innen verfügbar.