Daredevil-Star zerstört letzte Hoffnung der Fans: Diese Lieblingsfigur ist endgültig tot und wird nicht wieder auferstehen

Acht Monate, nachdem Daredevil-Fans in Born Again von einer Lieblingsfigur Abschied nehmen mussten, schiebt ein Star seiner Rückkehr von den Toten einen Riegel vor.

Anfang des Jahres hat Disney+ Marvel's Daredevil mit der neuen Serie Daredevil: Born Again wiederbelebt und ein überzeugendes Comeback abgeliefert. Staffel 2 soll schon nächstes Jahr folgen. Doch die Hoffnung auf eine Rückkehr müssen Fans nun wohl endgültig fahren lassen.

Achtung, ab hier folgen massive Spoiler für die 1. Staffel von Daredevil: Born Again.

Trotz Fan-Theorien: Kein "Born Again" für einen verstorbenen Daredevil-Star

Die ursprünglich bei Netflix entstandene und später zu Disney+ gewanderte Daredevil-Serie, die Charlie Cox ins Kostüm des "Teufels von Hell's Kitchen" steckte, überzeugte nicht nur durch den roten Rächer, sondern auch durch die Menschen an seiner Seite. Entsprechend schmerzhaft war der Tod von Foggy Nelson (Elden Henson) gleich zu Beginn der neuen Serie Born Again, als der Scharfschütze Bullseye Matt Murdock seinen besten Freund raubte.

"Es soll wehtun", erklärten die Regisseure Aaron Moorhead und Justin Benson uns im Interview und machten den Verlust zum emotionalen Unterbau der 1. Staffel. Trotzdem grassierten schon kurz nach Folge 1 zahlreiche Fan-Theorien, dass Foggy seinen Tod nur vorgetäuscht hätte, weil ein sehr ähnlicher Erzählstrang auch in der Comic-Vorlage existierte. Bei einem Q&A der Convention "La Conve 64" (als Teil der mexikanischen Animex 2025) wurde Charlie Cox nun gefragt, was er von der Theorie halte, dass Foggy überlebt habe – und hatte für das Publikum eine ernüchternde Antwort:



Daredevil hat gehört, wie [Foggys] Herz aufhörte zu schlagen. Er ist tot. Es tut mir leid, ich bin sehr traurig. Wirklich! Ich liebe diese Theorie, aber sie ist falsch.

Würde Charlie Cox bei so etwas lügen? Weiß er vielleicht selbst nicht, was die Serienschöpfer für die (schon bestellte) 3. Staffel planen? Oder müssen wir uns wirklich von Foggy verabschieden? Dass Darsteller Elden Hensen am Staffel 2-Set gesichtet wurde, bedeutet zumindest, dass wir Hell's Kitchens zweitbesten Anwalt aller Wahrscheinlichkeit nach in Rückblenden noch einmal wiedersehen.



Wann kommt Staffel 2 von Daredevil: Born Again?

Immerhin ist eine andere Freundin an Matt Murdocks Seite zurückgekehrt. Denn Staffel 1 holte kurz vor dem ultra-brutalen Finale auch Anwaltsgehilfin und Journalistin Karen Page (Deborah Ann Woll) nach New York zurück. Außerdem bleibt uns in Staffel 2 von Born Again Daredevils ehemaliger Konkurrent und neuer Verbündeter, der Punisher (Jon Bernthal), erhalten.



Schon im März 2026 soll Staffel 2 starten, was in Zeiten langer Serien-Wartezeiten eine ungewöhnlich kurze Pause zwischen Staffeln ist. Dann wird Bürgermeister Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) die Stadt durch sein verhängtes Kriegsrecht mit Chaos überziehen. Die Jagd auf maskierte Rächer ist nun eröffnet.

Wo ähnelt Daredevil: Born Again der vorangegangenen Netflix-Serie und wo unterscheidet sie sich? Wie gehen wir mit den einschneidenen ersten 15 Minuten um und wie viel MCU-Anbindung sollten wir noch erwarten? Figuren, Eindrücke und die Serien-Neugeburt im zweiten Anlauf diskutieren wir im Podcast.