"Freue mich extrem darauf": Das Akte X-Reboot kommt jetzt garantiert und ausnahmsweise sind sogar die größten Fans des Originals komplett an Bord

Wie oft kommt es vor, dass eine Genre-Serie neu aufgelegt wird und Hardcore-Fans fast nichts als Vorfreude zeigen? Erfahrt hier, was genau die Akte X-Ultras zum neu bestellten Reboot sagen und wo es laufen wird.

Was lange währt, wird endlich Wahrheit, die irgendwo da draußen ist. Ganz genau: Das Akte X-Reboot, von dem seit drei Jahren schwammig die Rede war, wurde laut Deadline endlich offiziell in Auftrag gegeben und hat mit dem Besteller eine offizielle Streaming-Heimat erhalten.

Die neue Akte X-Serie von Ryan Coogler wurde von Hulu bestellt

Die unheimlichen Fälle des FBI gehen beim US-Dienst Hulu weiter, dessen Inhalte hierzulande oft bei Disney+ landen, wo ihr aktuell auch alle Staffeln der Originalserie Akte X abrufen könnt. Es ist damit äußerst wahrscheinlich, dass die neue Serie von Horror-Visionär Ryan Coogler (Blood & Sinners) ebenfalls beim Streaming-Dienst der Maus landen wird.

Das gegensätzliche Duo, das sich diesmal über die übernatürlichen Fälle der Bundesbehörde hermacht, wird in der Neuauflage von Himesh Patel (Tenet) und Danielle Deadwyler (The Harder They Fall) dargestellt. Sie lösen damit die legendären Agents Mulder und Scully aus der Originalserie von Chris Carter ab. Allerdings wurde bereits angedeutet, dass die Originalstars David Duchovny und Gillian Anderson sich im neuen Akte X blicken lassen könnten, weshalb manche von einem Spin-off statt einem Reboot sprechen.

Zur Serienbestellung durch Hulu sagte Showrunner Ryan Coogler laut Deadline Folgendes:

Ich bin schon lange ein großer Fan von Akte X, daher hat es mir unglaublich viel bedeutet, die Gelegenheit zu erhalten, das Drehbuch für die Pilotfolge zu schreiben und bei ihr Regie zu führen. Was Chris Carter erschaffen hat, ist etwas Besonderes. Wir wollten all das würdigen, was die Originalserie für so viele Menschen so bedeutsam gemacht hat, und gleichzeitig unseren eigenen Zugang zu dieser Welt finden.

Auch hatte er sehr nette Worte für seine beiden Leads übrig, die für die neue Serie in Bigfoot-große Fußstapfen treten müssen:

Danielle und Himesh haben, ebenso wie der übrige Cast, ganz eigene Perspektiven und schauspielerische Nuancen in diese Figuren eingebracht, und zu erleben, wie sich all das zusammenfügte, war einer der schönsten Aspekte dieses gesamten Prozesses.

Zu diesem übrigen Cast zählen etwa Amy Madigan (Weapons), Steve Buscemi (The Big Lebowski), Ben Foster (Hell or High Water) und Devery Jacobs (Reservation Dogs).

Akte X-Fans reagieren überraschend positiv auf das Reboot

Die Originalserie lief erst ab 1993 neun Staffeln lang und dann noch einmal ab 2016 zwei Revival-Seasons mit dem Original-Cast. Als eines der größten TV-Phänomene der 90er hat das Sci-Fi-Mystery-Format natürlich immer noch eine große Fanbase. Die zeigt sich aber im Großen und Ganzen enorm positiv gestimmt und voller Vorfreude, was die Neuauflage angeht, wie ein Blick ins Akte X-Subreddit offenbart.

Geschürt wird diese Vorfreude vor allem durch die am Projekt beteiligten. So schreibt etwa Reddit-User asap_rose: "Die Dreharbeiten zur ersten Folge des Reboots auf Filmmaterial dauerten mehr als 20 Tage. Daran beteiligt sind einer der spannendsten neuen Filmemacher, ein Oscar-prämierter Kameramann sowie eine Reihe unglaublicher Gastdarsteller. Ich freue mich extrem darauf."

Nostalgie Pur – das klassische Akte X-Opening:

Havel108 fügt hinzu: "Spannende Zeiten stehen bevor! [...] ich freue mich sehr, dass Ludwig Göransson die Musik für den Piloten komponiert. Was die Handlung angeht, bin ich gespannt darauf zu erfahren, ob und wie Cooglers Ansatz an die ursprüngliche Mythologie anknüpft [...] oder ob er eine völlig neue Richtung einschlägt. Und ich hoffe weiterhin auf einen Cameo-Auftritt von Mulder und Scully."

Und während einige betonen, dass die Originalstars unersetzbar sind, sagt User GuruAskew es vielleicht am besten: "Mulder und Scully sind eigentlich Figuren, die problemlos ersetzt werden könnten – das Format eignet sich hervorragend für neue Agenten, Franchise-Erweiterungen und dergleichen. [...] Sie werden jedoch immer im Schatten von Mulder und Scully stehen. Und selbst wenn man akzeptiert, dass es kaum möglich ist, Figuren zu finden, die ihnen ebenbürtig sind oder sie gar übertreffen, muss man auch anerkennen, dass die Chemie zwischen den neuen Hauptdarstellern erstklassig sein muss, wenn die Serie nicht sofort abgeschrieben werden soll. Davon abgesehen gehört Coogler zu denjenigen, die dem wahrscheinlich nahekommen könnten."

Der Serienpilot vom Akte X-Reboot ist übrigens schon im Kasten. Jetzt geht die Arbeit an der eigentlichen Serie los, die frühestens irgendwann 2027 auf uns zukommt.