Das aktuell beste Star Trek-Serie geht in 2 Wochen im Free-TV weiter: Staffel 2 hat die vielleicht einzigartigste Folge aus 60 Jahren Franchise-Geschichte

Nach der Free-TV-Premiere von Star Trek: Strange New Worlds kommt bald auch die 2. Season des Sci-Fi-Highlights ins freiempfängliche Fernsehen. Inklusive einer ganz besonderen Episode.

Erst letzten Monat lief Star Trek: Strange New Worlds als deutsche Free-TV-Premiere bei Tele 5 an. Und während es in Echtzeit gerne mal dauert, bis brandneue Folgen einer Serie auf dem Bildschirm landen, haben die geduldigeren Fernsehzuschauer:innen den Vorteil, dass schon eine Menge vorproduziert wurde.

So lässt Staffel 2 des aktuell besten Trek-Formats überhaupt nicht mehr auf sich warten und ist bereits in zwei Wochen, ab Montag, den 30. März auf dem selben Sender und Sendeplatz zu finden. Dann gibt es zehn neue Episoden zu begutachten.

Star Trek auf Tele 5: Das erwartet euch in Staffel 2 von Strange New Worlds

Captain Christopher Pike (Anson Mount) und die Crew der USS Enterprise bekommt es in Season 2 von erneut mit den überaus gefährlichen Gorn zu tun, die in der Originalserie noch etwas albern anmuteten und in Staffel 1 von Strange New Worlds als Alien-Monster neu erfunden wurden. Darüber hinaus steht für Commander Una Chin-Riley (Rebecca Romijn) die überaus aufwühlende Gerichtsverhandlungsfolge Ad Astra Per Aspera auf dem Plan, nachdem sie ihre Identität als Illyrianerin geheim gehalten hatte.

In der Zeitreisefolge Morgen und Morgen und Morgen werden James T. Kirk (Paul Wesley) und La'An Noonien-Singh (Christina Chong) quer durch die Zeit geschleudert, Spock (Ethan Peck) verwandelt sich in der Episode Scharaden in einen Menschen und mit Tierisch olle Sternenreisende steht sogar ein Crossover mit der Animationsserie Star Trek: Lower Decks an. Das ist aber noch nicht der größte Schabernack der Season.

Der steht erst in der vorletzten Folge der Staffel mit dem Titel Subraum-Rhapsodie an, wobei es sich um die allererste und bisher einzige Musical-Episode in der Geschichte des 60 Jahre alten Sci-Fi-Franchise handelt.

Neu an Bord sind ab dieser Staffel unter anderem die langlebige Ingenieurin Pelia (Carol Kane) und ein junger Montgomery Scott (Martin Quinn).

Wie viel Star Trek: Strange New World kommt danach noch?

Bisher sind drei Staffeln von Strange New Worlds über die Bühne gegangen. Season 4 soll noch im Laufe dieses Jahres bei Paramount+ an den Start gehen, wie Co-Showrunner Henry Alonso Myers gerade noch mal bei einem Convention-Auftritt bestätigte (via TrekMovie ). Eine 5. und letzte Staffel ist dem Format auch schon sicher.

Sobald Star Trek: Strange New Worlds dann abgeschlossen ist, könnte es mit einem angedachten Spin-off namens Star Trek: Year One weitergehen, das zeitlich in die Enterprise-Ära der Fünfjahresmission unter Kirk aus der Originalserie eindringen würde.