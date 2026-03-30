Das Alien im Sci-Fi-Epos Der Astronaut ist mehr als CGI: So wurde Rocky wirklich zum Leben erweckt

Das Sci-Fi-Epos Der Astronaut begeistert mit der Darstellung des Aliens Rocky. Wir erklären euch, wie das außerirdische Wesen für den Film zum Leben erweckt wurde.

Als erster großer Blockbuster des Jahres mausert sich Der Astronaut - Project Hail Mary an den weltweiten Kinokassen aktuell zum großen Hit. Das Sci-Fi-Epos mit Ryan Gosling besticht als packendes Weltraumabenteuer, das unter der Oberfläche einen butterweichen Kern mitbringt. Dieser besteht aus der unwahrscheinlichen und berührenden Freundschaft zwischen dem Astronauten Ryland Grace und dem Alien Rocky, denen es gemeinsam gelingt, ihre Missionen durchzuführen.

Dass diese Freundschaft das Publikum so bewegen kann, ist dem detailverliebten und plastischen Design von Rocky zu verdanken, für das sich das Team von Der Astronaut umfangreich ins Zeug gelegt hat.

Die Rocky-Methoden in Der Astronaut: So wurde das Alien zum Leben erweckt

Um der Romanvorlage Project Hail Mary von Andy Weir* gerecht zu werden, haben sich Phil Lord und Chris Miller bei Rocky nicht allein auf CGI gestützt, sondern in erster Linie auf praktische Effekte. Zunächst wurden über 300 Designs für Rocky angefertigt, bevor sich das Regie-Duo und ihr Team für den Gewinner entschieden haben. Dann ging es an die Umsetzung, für die mehrere Elemente zusammenspielten.

Zum einen wurde eine Puppe von Rocky angefertigt, die von fünf verschiedenen Puppenspielern gleichzeitig bewegt wurde. James Ortiz fungierte als Hauptpuppenspieler und hat Rocky während der Aufnahmen auch seine Stimme geliehen, damit Ryan Gosling einen Anspielpartner hatte. Letztendlich leistete Ortiz jedoch so großartige Arbeit, dass er nun auch im Film im englischen Original als Rocky zu hören ist. Als jemand, der sich so intensiv mit Rockys Charakteristik beschäftigt hat, war er für den Film die perfekte Wahl.

Darüber hinaus wurde ein Animatronic für Rocky angefertigt – also eine mechanisch steuerbare Figur, die in solchen Szenen zum Einsatz kam, wo die von den Puppenspielern geführte Puppe an ihre Grenzen kam. So bildeten Animatronic und Puppe im Zusammenspiel eine praktische Grundlage.

Als letzter Schritt wurde schließlich auch CGI genutzt. Besonders bei Szenen, die nicht praktisch dargestellt werden konnten, kam die neue Technologie zum Einsatz. Doch wurden in zahlreichen Szenen auch kleinere Details visuell verändert, um die Arbeit der Puppenspieler und des Animatronics noch zu verbessern und hervorzuheben.

Seht hier ein Behind-the-Scences-Video zu Rocky:

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Auf Rockys Körper sind dazu zahlreiche Details zu sehen, etwa Muster und Einkerbungen, die unter anderem Rockys Familienstammbaum und Informationen zu seinem Raumschiff darstellen. All das hat letztendlich dazu beigetragen, dass das Publikum das Wesen als etwas Echtes und Plastisches wahrnimmt, mit dem man so sehr Mitfiebern und Mitfühlen kann, wie mit einem Menschen.

Sci-Fi-Epos Der Astronaut nutzte keine Greenscreens

Der Fokus auf praktische Effekte spiegelt sich auch in der Abwesenheit von Green- und Bluescreens in Der Astronaut wieder. Wie Phil Lord und Chris Miller in einem Interview verrieten, wurde auch das Innere des Raumschiffs komplett aufgebaut, anstatt hier bei einzelnen Aufnahmen auf Greenscreens zu setzen.

Methoden, die sich jetzt im Kino bezahlt machen: Der Astronaut darf als erfolgreichster Hollywood-Film des Jahres aus dem ersten Quartal 2026 ins Ziel gehen.

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