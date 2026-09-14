Das Amazon-Publikum hat eine eindeutige Meinung zu LOL Next

LOL Next ist vergangene Woche als Spin-off zur Amazon-Show Last One Laughing gestartet. Doch wie kommt der jüngere Ableger an? Wir haben euch die vorherrschenden Reaktionen zusammengetragen.

Sind die meisten, die LOL Next geschaut haben, "zu alt" für das Spin-off zu LOL: Last One Laughing? Diesen Eindruck gewinnt man, wenn man sich die vielen eher enttäuschten Reaktionen auf den Comedy-Ableger (mit Hazel Brugger statt Michael Herbig) ansieht.

Neue Amazon-Show: So reagiert das Publikum auf LOL Next

Mit neuen Regeln und zehn Content-Creator-Gästen aus dem deutschsprachigen Social-Media-Bereich (anstelle gestandener Comedians) schlug Amazons Show LOL Next vergangenen Donnerstag in den insgesamt vier Folgen der 1. Staffel neue Wege ein. Wege, die ein neues Nicht-Lachen-Publikum erschließen sollten, was auch Moviepilot-Redakteur Patrick Reinbott zu der Frage führte, ob er vielleicht das Problem war.

Insgesamt kommt LOL Next leider nicht gut weg: Die IMDb -Bewertung hat sich bei 4,6 von 10 Punkten eingepegelt. Bei Moviepilot erreicht die Serie derzeit sogar nur 3,3 von 10 Punkten. Selbst auf der Amazon -Seite der Prime-Show überwiegen die Bewertungen von 1 von 5 Sternen (mit einer Überzahl von 36 Prozent), was im Durchschnitt 2,7 von 5 Sternen ergibt.

Woran das liegt, darüber geben am besten die Kommentare der Zuschauenden selbst Auskunft. Bei Moviepilot etwa schreibt uncut123:

Da war für mich überhaupt nichts zum Lachen dabei. Ich kannte einige von ihnen und habe hier nochmal gemerkt, dass sie einfach unlustig sind. Klar, vielleicht bin ich für diese Truppe auch einfach zu alt. Und es ist okay, wenn es genug Leute gibt, die es feiern, aber ich werde mir keine weitere Staffel ansehen.

Hobbitjaeger spricht von einem "Abbruch nach knapp 20 Minuten" und FenomenoVero zieht das ernüchternde LOL Next-Fazit:

Vielleicht bin ich dafür einfach zu alt. Aber das tat körperlich weh. [...] Manches funktioniert am besten an einem verregneten Sonntag, manches zur Weihnachtszeit. LOL Next funktioniert zumindest für mich am besten, wenn ich es nicht gucke.

Schwierigkeiten, über die 10 Internet-Persönlichkeiten als Teilnehmende zu lachen, hatte auch Base4ever auf X:

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Teils lässt sich das Desinteresse einfach auf die Frage "Wer sind die alle?" eindampfen, weil unbekanntere Stars die Hürde zum Einschalten erhöhen. Im Hinterkopf behalten sollte man bei den vielen Negativstimmen aber, dass die Bewertenden offenbar vor allem der Generation angehören, die auch schon LOL: Last One Laughing geschaut haben und sich nun mit der "verjüngten" Version konfrontiert sehen.

Lohnt sich LOL Next trotzdem? Es gibt auch ein paar (jüngere) Gegenstimmen

Vereinzelt äußern sich Personen aus der neuen Zielgruppe aber durchaus auch positiv:

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Insbesondere die Follower einzelner Stars im Cast, wie von Helge Mark, hatten dabei ihren Spaß, wie beispielsweise auf dessen Insta -Kanal daanaas_diary bezeugt:

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Genau DAS ist mein Humor. Der kam von Herzen, so muss das sein.

Bei TikTok fand erikhaedrich die Show "megalustig", war aber enttäuscht von den nur 4 Folgen für die Influencer:innen. Dadurch wirkte manches gehetzt und anderes "überkonzipiert", z.B. mit den symbolischen übergroßen Handys:

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Auf Instagram kommentiert kappamirko161 trocken:

Die hundert Staffeln davor waren mit Ü30 Humor, jetzt gibt es einen deutlich jüngere Staffel und alle Boomer gehen hier Crashout.

Oder wie ina.mer es, ebenfalls bei Instagram , formuliert:

Ganz klar für die jüngere Zielgruppe - meine Tochter fand’s super. Aber mein Mann und ich haben auch schön gelacht. Denkt dran: Es heißt LOL Next und ist "nur" ein Ableger des klassischen LOLs. Ist etwas Zusätzliches und soll das andere nicht ersetzen. Und es kann ja jeder das gucken, was ihm besser gefällt.

Nur an einer Stelle sind sich alle im LOL Next-Publikum einig ...

Auf eine Sache können sich aber offenbar alle im streamenden Publikum von LOL Next einigen: den Gastauftritt von Tagesschau-Moderatorin Susanne Daubner in Folge 1:

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Da gestehen selbst die tweetenden Thomas Müllers dieser Welt: "... Aber Susanne Daubner war stark". Oder wie raffieatstheworld bei Instagram kommentiert:

Ich liebe halt sooooo sehr, dass Susanne Daubner sowohl für Gen X und Millennials, als auch für GenZ funktioniert. Sie ist halt einfach ne echte Legende.

Auf die unmittelbare Zukunft von LOL Next werden die eher verhaltenen Bewertungen übrigens vorerst keinen Einfluss haben: Staffel 2 wurde bereits bestellt.



Podcast mit LOL Next: Die 15 besten Serien im September bei Netflix, Amazon & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.