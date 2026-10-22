Das Below-Publikum kriegt heute den perfekten Mystery-Nachschub serviert mit Matrix-Star Carrie-Anne Moss

Ihr seid angefixt von Insel-Mystery mit Hollywood-Stars? Dann freut euch auf Yaga. Die Serie startet heute und könnte der perfekte Below-Ersatz sein.

Wen bei Netflix eben Below mit Josh Hartnett begeistert hat, den könnte auch Yaga bei HBO Max entzücken. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Mystery-Miniserie aus Kanada. Wie Mythen-Gewandte jetzt richtig vermuten, geht es tatsächlich um das slawische Märchen von Baba Jaga. Und wer oben den Trailer schaut, wird schon rein optisch einige Parallelen zu Below finden.

Nach Below liefert auch Yaga einen Mystery-Monster-Thriller in einem Küstendorf

Kennt ihr das Märchen von Baba Jaga? Bei dem übernatürlichen Wesen handelt es sich um eine mächtige Hexe mit magischer Waldhütte. Ihre Hütte erkennt ihr an den Hühnerbeinen, auf denen sie steht. Genau wie das See-"Monster" Mudder in Below ist auch Baba Jaga keine rein böse Gestalt und kann auf verschiedene Arten gedeutet werden. Die Dramatikerin Kat Sandler hat 2019 eine feministische Rachegeschichte draus gemacht und adaptiert ihr eigenes, gefeiertes Theaterstück jetzt als Serie Yaga.

Küstenflair, schräge Charaktere und gefährliche Mysterien versprechen in Yaga gefundes Fressen für Below-Fans. In Yaga verschlägt es den Privatdetektiv Rapp (Schitt’s Creek-Star Noah Reid) in eine mysteriöse Küstenstadt namens Whittock. Er will das Verschwinden eines jungen Erben aufklären, der ein mächtiges Fischereiunternehmen hätte übernehmen sollen.

Die ansässige Detektivin Carson (Clark Backo) hilft ihm nur widerwillig. Die Serie beginnt zwar wie ein klassischer Krimi, aber schon bald stoßen die Ermittelnden auf verstörende Mythen und Geheimnisse rund um Hexerei, Verführung und uralte Magie. Aber wie Below scheint auch Yaga größtenteils locker und unterhaltsam daherzukommen.

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Matrix-Star Carrie-Anne Moss ist als charismatische Professorin dabei

Carrie-Anne Moss ist in Yaga als Universitätsprofessorin Katherine Hargrove zu sehen, deren Weg sich mit Rapp kreuzt. Sie hat eine Schwäche für junge Männer und ist bekannt für ihre Affären mit ihnen. Schon der Trailer deutet an, dass sie selbst die moderne Version von Baba Yaga sein könnte, über die sie als Professorin Vorlesungen hält. Im Interview mit CBC erzählte Moss kürzlich, dass Kat Sandler sie für die Rolle unbedingt haben wollte. Moss beschäftigte sich, als sie die Anfrage bekam, tatsächlich gerade selbst mit Baba Jaga.

Wenn es eine Verführerin gibt, braucht es auch einen Verführten: In einer Doppelrolle ist Heated Rivalry-Shootingstar Hudson Williams zu sehen. Er spielt sowohl den vermissten Erben als auch seinen Mitbewohner, der ihm aus unerfindlichen Gründen extrem ähnlich sieht.



Wann kommen die acht Folgen von Yaga zu HBO Max?

Wenn ihr jetzt Lust auf den Mystery-Krimi bekommen habt, dann könnt ihr eure Neugierde ab heute, 23. Oktober 2026, bei HBO Max befriedigen. Die ersten beiden Folgen stehen ab heute zum Streamen bereit. Danach kommt jeden Freitag eine neue Episode. Die letzten beiden Folgen gibt es dann am 27. November 2026 im Doppelpack.