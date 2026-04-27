Das Beste aus Sci-Fi, Fantasy und Abenteuer: Bei Netflix feiert eine Kultreihe ihr Comeback

Sci-Fi, Fantasy und Abenteuer sind genau euer Ding? Dann solltet ihr euch diesen actiongeladenen Film bei Netflix nicht entgehen lassen. Er setzt eine geniale Kultreihe würdig fort.

Reboots und Revivals haben es in der Regel nicht gerade leicht. Oft vergessen Filmstudios die eigentlichen Stärken oder bleiben zu nah an der Vorlage und setzen lediglich auf neue Stars. Anders sieht es bei diesem gelungenen Revival einer Kultreihe aus den 80ern aus.

Gemeint ist der 2021 erschienene Film Ghostbusters: Legacy von Regisseur Jason Reitman. Er ist der Sohn von Ivan Reitman, der bei den beiden Originalfilmen Ghostbusters-Filmen Regie führte. Scheinbar haben Vater und Sohn viel über die Filme gesprochen, denn die einstige Magie konnte in Legacy überraschend gut wieder eingefangen werden.

Ghostbusters Legacy bei Netflix: Statt New York geht's in die Kleinstadt

Nachdem Callie (Carrie Coon) eine heruntergekommene Farm geerbt hat, zieht sie mit ihren beiden Kindern Trevor (Finn Wolfhard) und Phoebe (Mckenna Grace) in einen kleinen Ort in Oklahoma. Anfangs wirken Summerville und die Farm noch extrem langweilig, doch bald schon häufen sich mysteriöse Ereignisse.

So bebt die Erde immer wieder und es werden seltsame Entdeckungen rund um die Ortschaft gemacht. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Mr. Grooberson (Paul Rudd) kommen die beiden Kinder dem Geheimnis auf die Spur. Dabei entdecken sie außerdem, dass die Familie eine besondere Verbindung zu den berüchtigten Ghostbusters hat.

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Jetzt bei Netflix: Vom Fehlstart zum nostalgischen Sci-Fi-Fantasy-Abenteuer

Die Ankündigung von Ghostbusters: Legacy sorgte bei vielen Fans zunächst für eher gemischte Gefühle. Erst fünf Jahre zuvor gab es den ersten Versuch eines Reboots mit Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones und Kate McKinnon in den Hauptrollen, der kaum Anklang fand. Kritiker:innen lobten die neuen Ansätze, die Fans hingegen erkannten ihre geliebte Filmreihe jedoch kaum wieder.

Für Legacy hat man sich daher wieder auf die alten Stärken zurückbesonnen. Die Handlung erinnert zwar immer an den ersten Ghostbusters, der neue Schauplatz und die jungen Schauspieler:innen sorgen aber für genug neue Schauwerte.

Ins Zentrum rückt dabei die von McKenna Grace gespielte Phoebe. Sie ist eine Tüftlerin mit außerordentlichem Entdeckerdrang und frechem Humor und reiht sich sehr gut in die Ahnenreihe der Geisterjäger ein. Co-Star Finn Wolfhard konnte bereits in Stranger Things beweisen, dass er mit gruseligen Wesen umzugehen weiß, und passt daher auch in Ghostbusters sehr gut rein.

Ghostbusters: Legacy schafft es durch Nostalgie und neue Ideen, alte Fans zu unterhalten und gleichzeitig neue Generationen für die Reihe zu begeistern. Aktuell kann der Abenteuerfilm mit Sci-Fi-Einschlag im Abo von Netflix gestreamt werden.