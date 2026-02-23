"Das Beste, was je im Fernsehen produziert wurde": A Knight of the Seven Kingdoms Folge 6 endet mit dem perfekten Bild – Fans könnten nicht glücklicher sein

Mit Folge 6 verabschiedet sich A Knight of the Seven Kingdoms vorerst von den heimischen Bildschirmen. Für viele Game of Thrones-Fans hätte die Staffel nicht besser enden können.

A Knight of the Seven Kingdoms hat einen unglaublichen Lauf hingelegt. Obwohl die Serie deutlich kleiner angelegt ist als Game of Thrones und House of the Dragon, konnte die Geschichte um Ser Duncan the Tall und seinen Knappen Egg die überwiegende Mehrheit im Fandom überzeugen – und das von Woche zu Woche.

Nicht nur ein starker Auftakt, nicht nur ein krasser Twist: Jedes Kapitel von A Knight of the Seven Kingdoms war exzellent geschrieben und inszeniert, ganz zu schweigen von einem herausragenden Cast, der innerhalb kürzester Zeit mehrere Fanlieblinge hervorgebracht hat. Mit Folge 6 haben wir nun jedoch das Staffelfinale erreicht.

Fans reagieren auf A Knight of the Kingdoms Folge 6

Kaum wurde die letzte Folge von Staffel 1 bei HBO Max veröffentlicht, trudelten auf X (ehemals Twitter) und Co. die Reaktionen dazu ein. Wie es aussieht, hat A Knight of the Seven Kingdoms auch die Landung hinbekommen. Folge 6 muss sich vor dem Rest der Staffel nicht verstecken. Das Fazit vieler Fans lautet etwa wie folgt:

A Knight of the Seven Kingdoms war eine nahezu perfekte Fernsehstaffel.

Besondres die Rückbesinnung auf alte Game of Thrones-Stärken wird gelobt:

Es heißt, Game of Thrones sei am stärksten gewesen, wenn zwei Personen in einem Raum waren, und Dunk und Egg fangen dieses Gefühl besser ein als alles andere seitdem. Dunks Freunde muntern ihn auf, das Pathos eines Vaters, der seine Misserfolge miterlebt, Eggs dunkle Seite im Konflikt mit seinem Fluchtwunsch – es ist wunderbar vielschichtig.

Selbst das etwas ruhigere Tempo hat nicht geschadet:

Manche waren wohl etwas enttäuscht von der ruhigen Folge, aber solche Finalfolgen waren schon immer die besten von Game of Thrones – ein sanfter Ausklang nach dem vorherigen Höhepunkt. Dass diese Phase der Trauer und Besinnung mit einem Hauch von Schalk und neuen Möglichkeiten endet, fand ich perfekt.

Bei anderen kennt der Hype keine Grenzen:

Habe A Knight of the Seven Kingdoms beendet. Das ist mit das Beste, was je im Fernsehen produziert wurde. Ich bin begeistert. Einfach nur begeistert. Ich verstehe, warum [Game of Thrones-Schöpfer George R.R.] Martin so glücklich war, diese Produktion mitzuerleben, und ich hoffe, das bleibt auch so. Dunk und Egg sind so wunderbar, ich will mehr davon!

HBO hat einmal mehr seine Muskeln spielen lassen:

Die erste Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms war phänomenal, eine der besten Staffeln von Das Lied von Eis und Feuer überhaupt. Prime Time Television ist zurück.

Und Dexter Sol Ansell hat mal wieder allen die Show gestohlen:

Dexter Sol Ansell, der Schauspieler, der du bist.

Abschließend lässt sich sagen:

Die erste Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms war einfach grandios. Manche mögen sich über die kurze Laufzeit beschweren, aber meine Güte, diese erste Staffel ist so spannend und gerade wegen der kürzeren Folgen so gut. Ich bin schon total gespannt, was Dunk und Egg als Nächstes erwartet.

Ein perfektes Schlussbild gibt es noch dazu:

Die Bedeutung hinter dieser Szene erfüllt mein Herz wahrhaftig wieder mit Freude. Was für ein schöner Abschluss der ersten Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms!

Und jetzt? Mit nur sechs Folgen liefert A Knight of the Seven Kingdoms die bisher kürzeste Debütstaffel im Game of Thrones-Universum ab. Doch keine Angst: Nachschub ist bereits auf dem Weg. Staffel 2 von A Knight of the Seven Kingdoms kommt definitiv – und das sogar schon nächstes Jahr. Bei den langen Wartezeiten von House of the Dragon ist das definitiv eine erfreuliche Nachricht.

Wie gut ist A Knight of the Seven Kingdoms wirklich?

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr A Knight of the Seven Kingdoms schauen sollt, geben wir euch in unserem Podcast Streamgestöber eine Einordnung der neuen Game of Thrones-Serie – und das komplett ohne Spoiler:

Die 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms feierte am 19. Januar 2026 ihre Premiere in Deutschland bei HBO Max. Nach House of the Dragon ist es die zweite Spin-off-Serie, die aus Game of Thrones hervorgegangen ist.