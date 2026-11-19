Auf Netflix geht jetzt eine weitere auf wahren Begebenheiten beruhende Thriller-Miniserie durch die Decke. Nach nur einem Tag befindet sich die Serie schon an der Spitze der Charts.

Das True Crime-Genre erweist sich abermals als ein absoluter Dauerrenner auf dem Streaming-Portal Netflix. Der aktuelle Trend scheint hierbei primär auf der Produktion von Miniserien zu liegen, die man in einem Rutsch wegbingen kann. Am gestrigen Mittwoch ging mit Das Bestiengesetz die neueste Serie dieser Art an den Start, die bereits einen Tag später den ersten Platz der Serien-Charts belegt.

Neue True Crime-Serie erobert die Spitze der Serien-Charts von Netflix

In Das Bestiengesetz werden die Morde des Mariusz Trynkiewicz an vier kleinen Jungen in den 1980er Jahren aufgearbeitet. Die Serie legt den Fokus jedoch nicht auf die Tat selbst, sondern auf zwei Frauen, die nach der Festnahme des Täters über seine Zurechnungsfähigkeit entscheiden sollen. Die Serie setzt jedoch sowohl nach der Festnahme, als auch 25 Jahre später kurz vor der Freilassung Trynkiewiczs an, wo die beiden Frauen sich dem Fall erneut stellen müssen.

Die aktuellen Netflix-Serien-Charts in Deutschland (Stand: 19. November 2026)

Auf Netflix ist die Serie nach nur einem Tag an die Spitze der Serien-Charts geklettert und konnte die deutsche Hit-Serie Die Kaiserin vom Thron stoßen.



Das Bestiengesetz umfasst gerade einmal vier Folgen

Mit nur vier Folgen die eine Laufzeit zwischen 42 und 60 Minuten haben, ist Das Bestiengesetz gerade einmal so lang wie zwei Spielfilme. Somit kann die Miniserie passend zum Wochenende an zwei Abenden oder einem besonders langem durchgeschaut werden.