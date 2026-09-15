Er spielte in einem der besten deutschen Kriegsfilme mit: Das Boot-Star Ralf Richter ist tot

Kultfilme und bodenständige Rollen war das täglich Brot von Ralf Richter. Jetzt ist der mit Das Boot berühmt gewordene deutsche Schauspieler gestorben.

Kultschauspieler Ralf Richter ist vergangene Nacht im Alter von 69 Jahren gestorben, wie die Angehörigen auf Facebook teilten und auch dem Spiegel bestätigten. Lungen- und Herzprobleme sollen die Ursache gewesen sein. Berühmt wurde er mit dem legendären deutschen Kriegsfilm Das Boot von 1981, wo er unter Regie von Wolfgang Petersen den Zentralemaat Frenssen darstellte.

"Für viele von euch war er Schauspieler, Kultfigur": Ralf Richters Familie verabschiedet sich

Im rührenden Abschied vom Vater schrieben Maxwell und Aline Richter in den sozialen Medien: "Für uns ist gerade eine Welt stehen geblieben. Für viele von euch war er Schauspieler, Kultfigur und ein Gesicht, dass über viele Jahre begleitet hat. Für uns war er vor allem eines: unser Vater. Wir können im Moment kaum Worte dafür finden, was sein Tod für unsere Familie bedeutet. [...] Danke für all die Liebe und Wertschätzung, die ihr unserem Vater über all die Jahre entgegengebracht habt."

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Schon vor seinem großen Durchbruch mit dem Kriegsfilm Das Boot war Richter unter anderem in eine Folge vom Tatort zu sehen – und es sollte nicht der letzte sein. Filmisch ging es für die Ruhrpott-Ikone mit Komödien wie Superstau, Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding oder Was nicht passt, wird passend gemacht weiter, die sogar als Serie ausgekoppelt wurde. Oft ließ Richter dabei den harten Kerl raushängen – immer mit einem Augenzwinkern versteht sich und stets bodenständig.

Mit zuletzt spielte Ralf Richter im Rainer Werner Fassbinder-Biopic Enfant Terrible mit und ließ sich im deutschen Nazi-Zombiefilm Sky Sharks blicken. Seine allerletzte Rolle hatte er in einer Folge von Notruf Hafenkante, die Anfang dieses Jahres ausgestrahlt wurde.