Heute Abend läuft ein mitreißender Action-Thriller im TV und warum ihr euch die atemlose Inszenierung unbedingt ansehen solltet, erklärt Moviepilot-Autor David.

Den absoluten Höhepunkt des überaus erfolgreichen Gegenentwurfes zur James Bond-Reihe der 1990er und Nuller Jahre könnt ihr euch heute Abend gönnen: Matt Damon und Paul Greengrass ziehen mit Das Bourne Ultimatum sämtliche Register. Wenn ihr Zeit habt, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen.

Dazu müsst ihr am heutigen Montag, dem 23. November ab 20:15 Uhr bei ProSieben einschalten. Dort dauert der Actionfilm dann bis um 22:35 Uhr und am 1. Dezember gibt es früh morgens eine Wiederholung. Selbstverständlich könnt ihr den Blockbuster aber auch online streamen.

Heute im TV: Atemlosere Action als in Das Bourne Ultimatum werdet ihr heute nirgendwo sehen

Im dritten Teil der Reihe geht es selbstverständlich wieder um Jason Bourne. Auch dieses Mal sucht der (ehemalige) CIA-Agent weiter nach seiner richtigen Identität und bekommt es mit einer den Globus umspannenden Verschwörung zu tun. Der einstige Profikiller wird von seinen früheren Auftraggebern gejagt, die ihm um jeden Preis an den Kragen wollen.

Was daran liegt, dass Jason Bourne trotz all der Fragen so viel weiß. Darum empfindet ihn die CIA als große Gefahr und würde ihn am liebsten möglichst ohne großes Aufhebens beseitigen. Aber der frühere Geheimagent lässt das natürlich immer noch nicht einfach so mit sich machen und jettet von Paris über London und Tanger bis nach New York zum fulminanten Finale ordentlich durch die Weltgeschichte.

Das Drehbuch kam zunächst allerdings alles andere als gut an: "Verdammt dumm und unprofessionell" – Für diese Aktion schämt sich Matt Damon

Das Bourne Ultimatum gibt ab Minute eins sofort Vollgas und begeistert mit elektrisierender Action

Die Jason Bourne-Filme waren nicht nur ein äußerst willkommenes Gegengewicht zum Pierce Brosnan-Bond voller Laser-Satelliten und unsichtbarer Autos, sondern dürften auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die überlebensgroße Konkurrenz mit Daniel Craig deutlich geerdeter zu Werke ging.

Hier wird keine Schneise der Verwüstung durch die Stadt gezogen, die Action kommt dennoch nicht zu kurz. Wir reisen mit Jason Bourne um die halbe Welt, aber es geht trotzdem vor allem um den Überwachungsstaat. Das Ganze hat Paul Greengrass derart straff und schnell inszeniert, dass kaum Zeit zum Luft holen bleibt.

Wie es auch der Moviepilot-User Alexabycinema87 schön treffend formuliert:

Paul Greengrass fegt in seinem Bourne Ultimatum so mörderisch intensiv durch die Handlung, dass die Luft zum Atmen förmlich wegbleibt. Schon ab Minute eins wird man sofort mit Vollgas mit dem konfrontiert, was die nächsten zwei Stunden Gesetz ist. Dabei schaffen die Macher, neben der elektrisierend geschnittenen Action auch sämtliche Fragen rund um Jasons Bournes Vergangenheit zufriedenstellend zu lüften.

Dass danach noch ein Spin-Off mit Jeremy Renner als Jason Bourne und ein letzter, fünfter Teil kamen, ist für beinharte Fans zwar spannend, aber an den Höhepunkt des Bourne-Ultimatums kam die Reihe nie wieder heran.