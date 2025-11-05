Das deutsche Harry Potter geht weiter: Langer Trailer zur Fantasy-Fortsetzung Woodwalkers 2

Mit Woodwalkers wird aktuell eines der größten deutschen Fantasy-Phänomene verfilmt. Nun ist der Trailer zu Teil 2 der Abenteuerreihe erschienen, in der sich Menschen in Tiere verwandeln.

An deutschen Fantasy-Filmen mangelt es uns dieser Tage nicht. Während die Schule der magischen Tiere weiterhin ihre Pforten geöffnet hat, erlebt bald auch Bibi Blocksberg neue Abenteuer. Eine Reihe darf in dieser Aufzählung nicht vergessen werden: Woodwalkers, eine hiesige Alternative zu den beliebten Harry Potter-Geschichten.

Der lange Trailer zu Woodwalkers 2 bringt Caraq und seine Freunde zurück zur Clearwater High

Anstelle von Hogwarts entführt Woodwalkers in die Hallen der Clearwater High. Die Schule befindet sich tief in den Rocky Mountains und bietet eine Heimat für Kinder und Jugendliche mit besonderen Fähigkeiten. Dazu gehört auch Carag (Emile Chérif), unser Protagonist, der sich eines Tages als Gestaltwandler entpuppt.

Im ersten Teil erfahren wir, wie Carag, der sich in einen Puma verwandeln kann, an die Clearwater High kommt. Dort findet er nicht nur Freunde, sondern trifft auch auf seinen Erzfeind: Andrew Milling (Oliver Masucci) ist quasi der Lord Voldemort des Woodwalkers-Universums und hat auch in Teil 2 ein Wörtchen mitzureden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Woodwalkers 2 schauen:

Woodwalkers 2 - Trailer (Deutsch) HD

Wie der Trailer zu Woodwalkers 2 zeigt, ist Milling zurück, um die Welt ins Chaos zu stürzen – nicht nur die Welt der Gestaltwandler. Als Gouverneur will er auch das Leben der Menschen kontrollieren und nach seinen Vorstellungen formen. In Tucker Jones (Moritz Bleibtreu) findet er einen mächtigen wie gefährlichen Verbündeten.

Gemeinsam mit Brandon (Johan von Ehrlich), der als Bison durch die Wälder braust, und Holly (Lilli Falk), die sich mit einem Wimpernschlag in ein flinkes Rothörnchen verwandelt, macht es sich Carag zur Aufgabe, die beiden finsteren Männer zu stoppen. Doch wem können sie vertrauen? Etwa der Schneewölfin Tikaani (Olivia Sinclair)?

Wie es aussieht, folgt Woodwalkers 2 den ältesten Regeln einer Fortsetzung: größer, schneller, lauter. Das wird auch beim Cast deutlich, der sich nicht nur über Verstärkung von Moritz Bleibtreu freuen kann. Tom Schilling schaut als Mr. Crump an der Clearwater High vorbei und David Schütter verkörpert ab sofort Xamber Goldeneye.

Fantasy-Nachschub in Arbeit: Das Woodwalkers-Universum ist noch lange nicht erschöpft

Die Woodwalkers-Filme gehen auf die gleichnamige Romanreihe von Katja Brandis zurück, die insgesamt zwei Staffeln mit jeweils sechs Bänden umfasst. Darüber hinaus sind unter dem Titel Woodwalkers & Friends drei Specials erschienen, ganz zu schweigen von einer erweiternden Spin-off-Reihe, die sich um die Seawalkers dreht.

Hier wartet also noch reichlich Stoff, der verfilmt werden kann. Und tatsächlich befindet sich der nächste Teil bereits in Arbeit. Während Woodwalkers 2 am 29. Januar 2026 an den Start geht, soll Woodwalkers 3 ein Jahr später, am 28. Januar 2027, folgen. Wie es danach weitergeht, wird vom Erfolg der beiden Filme abhängig sein.