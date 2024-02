Das Dschungelcamp ist tot: IBES verkommt endgültig zu seichtem Wohlfühlfernsehen

Das Dschungelcamp 2024 ist zu Ende. Zeit für die bittere Bestandsaufnahme: Mir fallen mindestens sechs Gründe ein, warum IBES dieses Jahr so enttäuschend war wie noch nie. Das Dschungelcamp ist tot.

In den Anfängen vor zwei Jahrzehnten war Ich bin ein Star - holt mich hier raus!, salopp Dschungelcamp genannt, ganz zu Unrecht als Ekelfernsehen verschrien. Später avancierte es wiederum ganz zu Recht zum heißgeliebten Feuilleton-Liebling.

Spätestens mit der neuesten Staffel hat der Trash-TV-Veteran nach 20 Jahren ausgedient und ist endgültig zu einem allzu gemütlichen und kuscheligen Familienfernsehen verkommen. Folgende sechs Gründe haben dazu geführt und regen mich am meisten auf.

1.) Das Dschungelcamp ist viel zu schön, um wahr zu sein

Die Stars fühlen sich im Dschungel pudelwohl. Und auch die Moderierenden zeigen Gefühle: Selbst die sonst so scharfzüngige, bissige und distanzierte Moderatorin Sonja Zietlow kommt nicht mehr umhin, Tränen der Rührung über eine bestandene Prüfung der Dschungelkönigin Lucy Diakovska zu vergießen. Und auch Lucy selbst ist vor lauter Glück ständig in Tränen aufgelöst.

RTL IBES 2024: Lucy ist Dschungelkönigin

Das Weinen und wahrhaftige Mitfühlen, was einst einen seltenen Bruch mit den hämischen Konventionen der Moderation bedeutete, scheint mittlerweile ein Teil der Formel zu sein. Als würde sich das Format selbst umarmen wollen vor lauter Gemütlichkeit und Anteilnahme.

2.) Promis tun keine Buße mehr, sie stehen für das Format Schlange

Am Dschungelcamp teilzunehmen, hieß einmal, sich voll Scham und Schande einzugestehen, dass die Karriere vorbei ist. Doch welche Karriere eigentlich? Die Teilnahme am Dschungel kommt mittlerweile einem Ritterschlag für Reality-Stars gleich und wird sogar zum Karrierehöhepunkt erklärt.

Sternchen und nicht Stars wie Mike Heiter, so heißt es, warten ganze fünf Jahre sehnsüchtig darauf, dass das Dschungelcamp anruft. Etwas Besseres als der Dschungel kann vielen gar nicht mehr passieren. Alle IBES-Kandidaten 2024 findet ihr in unserer Übersicht.

3.) Detox in einer Wellness-Oase: Entschlackung und Entgiftung dank IBES

Die Haut wird zart und straff und die Kilos purzeln: Eine Grenzerfahrung und Belastungsprobe ist der Dschungel schon lange nicht mehr. Gab es früher einen großen Aufstand darum, dass keine Sterne erspielt wurden und das Camp hungern musste, so wird heute von den Teilnehmenden das Positive daran gesehen: eine Entgiftung und Entschlackung, bezahlt von RTL. Wie schön!

RTL Das Dschungelcamp 2024 war eine Wellness-Oase

Früher waren die Stars sauer, wenn es nichts zu essen gab. Heute wissen sie, dass sie das unsympathisch macht und bleiben deswegen cool. Und sehen den Dschungel als überfällige Diät-Kur und Wellnessoase.

4.) Das Dschungelcamp ist zur Bereicherung fürs Leben verkommen

Am Dschungelcamp teilgenommen zu haben, bereut schon lange niemand mehr. Gefühlt lautet das Resümee eines jeden Stars nach der erfolgreichen Teilnahme: Es sei die größte und tollste Erfahrung, die man je gemacht habe. Die Sternchen scheinen vor lauter Begeisterung für das Format aber zu vergessen, unterhaltsam zu sein.

Hätte diese Staffel keine so vergnügliche Kandidatin (und heimliche Dschungelkönigin) wie Kim Virgina gehabt, was hätte es schon groß zu erzählen gegeben? Außer vielleicht, dass Felix von Jascheroffs Traumberuf Pirat ist und David Odonkor keine Frauen in Badekleidung erträgt. Danke für die Info.

5.) Ein harmonisches Abenteuer: Wo sind die Star-Allüren geblieben?

Wirkliche Stars wie Heinz Hoenig haben sich längst an das Format angepasst und wollen vom eigenen Starruhm nichts mehr wissen. Erst sehr spät, fast schon verschämt und wortkarg, erzählt der einstige Filmstar Hoenig von seiner Karriere und deren Höhepunkten.

Als er aus gesundheitlichen Gründen gehen muss, liegen sich alle tränenreich in den Armen. Die Mitcampenden haben sogar eine selbstgemachte Krone für ihn gebastelt und Dr. Bob verkündet, dass Hoenig ein Gewinner sei. Von Konkurrenz, Missgunst und Eifersucht fehlt mittlerweile jede Spur. Das Dschungelcamp ist leider Balsam für die Seele, aber dafür schalte ich es nicht ein.

6.) Im Dschungelcamp sind alle reflektierter als in einer Therapiestunde

Widersprüche im Verhalten der Teilnehmenden, die einstmals von den scharf geschossenen Sprachsalven der Moderation aufgedeckt wurden, setzen die Leute im Dschungel selbst außer Kraft. Sie wissen um ihre Fehler, setzen auf Ehrlichkeit und trauen sich, mehr denn je zu sagen, was sie denken.

RTL Moderation vom Dschungelcamp 2024: Jan Köppen und Sonja Zietlow fehlt der Biss

Ihre Reflexionsfähigkeit ist schon zu einem festen Bestandteil der Show geworden. Dass manche es nur des Geldes wegen tun, ist schon lange kein Aufreger mehr oder etwas, für das man sich schämen müsste. Gegen das Format an sich scheint niemand mehr im Camp rebellieren zu wollen: Alle ergeben sich freiwillig. Und scheinen damit glücklich zu sein.

Vieles, was dem Format vorgeworfen werden muss, liegt in der Auswahl der Teilnehmenden begründet. Und in der nach 20 Jahren perfekten Anpassungsfähigkeit der Campenden an die Rituale und Spielregeln der Show, die schon zur Genüge durchexerziert wurden. Ich will mein unberechenbares und waghalsiges Dschungelcamp zurück.