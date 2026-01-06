Das Ende einer der besten Thriller-Serien der letzten 5 Jahre steht fest

Seit 2021 begeistert eine Thriller-Dramaserie mit Marvel-Star Jeremy Renner auch die Moviepilot-Community. Jetzt wurde verkündet, dass die kommende 5. Season das Finale markiert.

Neben dem Serien-Hit Yellowstone ist Showrunner Taylor Sheridan auch in weitere Serien involviert. Dazu gehört der Thriller-Drama-Mix Mayor Of Kingstown, in dem Hawkeye-Darsteller Jeremy Renner die Hauptrolle spielt. Seit dem Start 2021 kommt die Produktion auf vier Staffeln, wobei die Moviepilot-Community Mayor of Kingstown mit einer starken Bewertung von 7,5 von 10 Punkten zu den allerbesten Thrillerserien der letzten fünf Jahre macht. Jetzt wurde verkündet, dass sie mit der kommenden Season endet.

Mayor of Kingstown bekommt finale 5. Staffel mit etwas weniger Folgen

Wie unter anderem Variety berichtet, wurde Mayor of Kingstown jetzt um eine 5. Season verlängert. Diese wird gleichzeitig das Finale der Serie darstellen. Statt wie bisher zehn Episoden wird Staffel 5 insgesamt acht Folgen umfassen.

In der Serie, die von Taylor Sheridan und Hugh Dillon erschaffen wurde, spielt Renner die Hauptfigur Mike McLusky. Als Bürgermeister der fiktiven Stadt Kingstown im US-Bundesstaat Michigan bekommen er und seine Familie es mit Polizei, Politik, Insassen und Aufsehern zu tun. Vor Ort stellen Gefängnisse den wichtigsten Wirtschaftszweig dar.

Wo und wie kann man Mayor of Kingstown in Deutschland streamen?

Die bisherigen vier Staffeln der Serie könnt ihr hierzulande bei Paramount+ im Abo streamen. Hier findet ihr auch sämtliche Seasons von Sheridans Mega-Erfolg Yellowstone in der Flat.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

