Das Ende von 28 Years Later: The Bone Temple erklärt – so geht die Geschichte in Teil 3 weiter

28 Years Later: The Bone Temple begeistert mit einem feurigen Finale und gibt uns am Ende einen eindeutigen Hinweis, in welche Richtung die Geschichte der Endzeitsaga als Nächstes geht.

Der zweite Teil der 28 Years Later-Trilogie entführt in die Tiefen des Knochentempels. Hier warten nicht nur Türme aus Schädeln, die vom Ende der Welt künden. Auch Feuer und Flammen breiten sich in 28 Years Later: The Bone Temple aus und sorgen jetzt schon für eine der denkwürdigsten Szenen des noch jungen Filmjahres.

Doch was hat das Ende genau zu bedeuten? Wie geht die Geschichte der Horror-Reihe weiter? Und welche Figuren werden wir noch einmal in dieser postapokalyptischen Welt sehen? Hier erfahrt ihr alles über die letzten Minuten von 28 Years Later: The Bone Temple und die geplante Fortsetzung von Danny Boyle und Alex Garland.

Achtung, es folgen massive Spoiler!

Das passiert am Ende von 28 Years Later: The Bone Temple

Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell) führt die Jimmys in den Knochentempel zu Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes), der sich nach vorheriger Absprache mit dem Fiesling als "der alte Nick" ausgibt. Mit jeder Menge Pyrotechnik liefert er eine Tanzeinlage ab, während The Number of the Beast von Iron Maiden aus den Lautsprechern knallt.

Die Jimmys sind überzeugt: Das muss der Teufel persönlich sein. Dann erkennt Kelson aber unter einer der Masken Spike (Alfie Williams) und wirft den Plan über Bord. Bevor die Jimmys ihre Mission fortführen, weitere "Finger" zu sammeln, muss ein Opfer erbracht werden. Die Jimmys sollen Satans Sohn aka Jimmy Crystal kreuzigen.

Verwirrung bricht aus. Wer ist jetzt der Teufel? Wer ist sein Sohn? Und gibt es die beiden überhaupt wirklich? Jimmy Crystal ersticht Kelson mit einem Messer, doch es ist zu spät: Jimmy Ink (Erin Kellyman) hat seine Lügen durchschaut und schlägt sich auf Spikes Seite. Gemeinsam kreuzigen sie Jimmy Crystal und verschwinden.

Der im Sterben liegende Kelson wird kurze Zeit später von dem Alpha-Infizierten Samson (Chi Lewis-Parry) im Knochentempel gefunden. Samson bedankt sich bei Kelson, dass er ihn "geheilt" hat, und trägt diesen davon. Der gekreuzte Jimmy Crystal bekommt das mit und denkt, Samson ist der Teufel, ehe sein jähes Ende folgt.

Doch das war noch nicht alles.

Cillian Murphy kehrt im Epilog von The Bone Temple zurück

Im Epilog des Films erfahren wir, dass Jim (Cillian Murphy) aus 28 Days Later überlebt hat. Er hilft einem jungen Mädchen bei den Vorbereitungen für eine Geschichtsprüfung. Hierbei könnte es sich um die gemeinsame Tochter mit Selena (Naomie Harris) handeln. Die beiden befinden sich in einem abgelegenen Haus. Alles ist sehr friedlich.

Plötzlich entdecken sie in der Ferne zwei Menschen, die vor einer Horde Infizierter um ihr Leben rennen: Spike und Jimmy Ink. Jims Tochter fragt, ob sie ihnen zur Hilfe eilen werden. Jim antwortet: "Natürlich werden wir das." Um die Gänsehaut zu komplettieren, erklingt im Hintergrund In the House – In a Heartbeat aus dem ersten Teil.

Und damit verabschieden wir uns in den Abspann.

The Bone Temple mündet damit ähnlich wie der Vorgänger mit einem Cliffhanger. Dieses Mal handelt es sich allerdings um einen etwas sanfteren. Stand am Ende von 28 Years Later die wilde Ankunft der Jimmys, strahlen Jim und seine Tochter Besonnenheit aus. The Bone Temple endet damit auf einer überraschend hoffnungsvollen Note.

So geht die 28 Years Later-Reihe in Zukunft weiter

Obwohl 28 Years Later als Auftakt einer neuen Trilogie angekündigt wurden, hatte der dritte Teil lange Zeit kein grünes Licht vom Studio Sony erhalten. Seit Dezember wissen wir jedoch: 28 Years Later: Part III kommt definitiv – und die zwei kreativen Köpfe hinter der Reihe sind wieder am Start: Danny Bolye und Alex Garland.

Garland hat damit dann neben dem Original die gesamte neue Trilogie geschrieben. Für Boyle ist es die insgesamt dritte Regiearbeit in dem Horror-Universum, da er bei The Bone Temple das Zepter an Nia DaCosta übergeben hatte. Der einzige Teil, der gar nichts mit Boyle/Garland zu tun hat, ist der 2007 erschienene 28 Weeks Later.

Die große Frage lautet nun: Wie geht die Geschichte weiter? Von Kelson und Sir Jimmy Crystal werden wir vermutlich nichts mehr sehen. Doch die Endzeitsaga hat noch einige offene Erzählstränge, etwa den um Spikes Heimat und das gesunde Infizierten-Baby, das er in die Obhut seines Vaters Jamie (Aaron Taylor-Johnson) übergeben hat.

Zudem sind mit Jim und seiner Tochter zwei wichtige neue Figuren dazugekommen, die die Geschichte in eine völlig neue Richtung lenken könnten. Nicht zuletzt läuft mit Samson der lebende Beweis durch die Postapokalypse, dass den vom Rage-Virus befallenen Menschen durchaus wieder Menschlichkeit zurückgegeben werden kann.

Der Kinostart von 28 Years Later 3 ist noch weit entfernt

Während zwischen Teil 1 und 2 der 28 Years Later-Trilogie nicht einmal ein Jahr Wartezeit lag, müssen wir uns auf Teil 3 deutlich länger gedulden. Sony hat bislang keinen konkreten Starttermin verlauten lassen. Auch die Dreharbeiten haben noch nicht angefangen. Wir gehen davon aus, dass der Film frühestens Ende 2027 kommt.

28 Years Later: The Bone Temple läuft seit dem 15. Januar 2026 im Kino.