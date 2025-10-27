Das Ende von A House of Dynamite löst Kontroverse im Publikum aus – für manche "perfekt", für andere "völliger Schwachsinn"

Der neue Netflix-Thriller A House of Dynamite sorgt online für hitzige Debatten, insbesondere aufgrund seines Endes. Das Publikum spaltet sich in zwei extreme Lager.

Viele Fans macht das A House of Dynamite-Ende wütend: "Habe es so satt"

A House of Dynamite ist erst kürzlich auf Netflix gestartet, hat aber bereits die Charts erobert und ist momentan in aller Munde. Im Thriller von Meisterregisseurin Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty) bedroht eine Rakete die USA und Zuschauer:innen sehen dieselben 18 Minuten drei Mal aus unterschiedlichen Perspektiven. Alles endet mit einem

Die Mehrheit an Fans fühlt sich von dem Ende des Netflix-Thrillers betrogen und macht in teils knallharten Worten ihrem Ärger Luft. "Habe gerade zwei Stunden meines Lebens mit A House of Dynamite auf Netflix verschwendet", heißt es etwa, "aber dann, mit diesem Ende, habe ich nur gehofft, dass die Atom-Rakete mich selbst trifft. Muss ein Anwärter sein für das schlimmste Filmende aller Zeiten."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein anderer Fan nennt es "völligen Schwachsinn" und erklärt, er habe es "so satt", dass "solche Filme kein richtiges Ende haben". "Verschwendet nicht eure Zeit mit A House of Dynamite", stimmt ein dritter zu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es gibt aber auch einige Fans, denen das Finale gut gefällt. "Für mich ist es das perfekte Ende", erklärt einer, "jedes andere hätte bestimmte Aspekte des Systems für gültig erklärt und andere nicht. Stattdessen zeigte er das am besten entwickelte und am besten ausgestattete [Abwehrsystem] völlig an seinen Grenzen."

"Das Ende ist genau das, was es sein muss", pflichtet ein anderes Community-Mitglied bei. "alles andere würde die Botschaft untergraben". Ein weiterer Fan zeigt ein Video von A House of Dynamite-Darstellerin Rebecca Ferguson, die erklärt: "Wenn [der Film] ein Ende hätte, hätte man sich danach befriedigt gefühlt. Aber es ist ja keine befriedigende Situation, [in der wir uns befinden]."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spoiler: So geht A House of Dynamite bei Netflix aus

Was meint Ferguson mit einer nicht befriedigenden "Situation", in der sich die Menschheit befindet? Sie spricht über den Besitz atomarer Massenvernichtungswaffen durch die Supermächte dieser Welt. Aufgrund dieses Kernthemas, dieses zentralen Diskussionspunktes im Film, darf er ihrer Meinung nach nicht anders ausgehen.

Denn tatsächlich endet A House of Dynamite mit einem offenen Ende: Nachdem man die 18 Minuten, in denen sich die Rakete den USA nähert und alle Sicherheitsvorkehrungen versagen, aus drei verschiedenen Perspektiven gesehen hat, schließt der Film kurz vor dem Einschlag mit dem Präsidenten der USA (Idris Elba). Der soll sich unter Hochdruck für ein Vergeltungsziel entscheiden. Doch ob er eines auswählt oder die Rache an einer möglicherweise unschuldigen anderen Supermacht ablehnt, wird nicht gezeigt.

Weiterführender Artikel: Wir erklären das Ende von A House of Dynamite

A House of Dynamite läuft seit dem 24. Oktober 2025 auf Netflix.

Podcast: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neuen Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.