Das Ende von A House of Dynamite löst Kontroverse im Publikum aus – für manche "perfekt", für andere "völliger Schwachsinn"

Viele Fans macht das A House of Dynamite-Ende wütend: "Habe es so satt"
Die Mehrheit an Fans fühlt sich von dem Ende des Netflix-Thrillers betrogen und macht in teils knallharten Worten ihrem Ärger Luft. "Habe gerade zwei Stunden meines Lebens mit A House of Dynamite auf Netflix verschwendet", heißt es etwa, "aber dann, mit diesem Ende, habe ich nur gehofft, dass die Atom-Rakete mich selbst trifft. Muss ein Anwärter sein für das schlimmste Filmende aller Zeiten."
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Ein anderer Fan nennt es "völligen Schwachsinn" und erklärt, er habe es "so satt", dass "solche Filme kein richtiges Ende haben". "Verschwendet nicht eure Zeit mit A House of Dynamite", stimmt ein dritter zu.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Es gibt aber auch einige Fans, denen das Finale gut gefällt. "Für mich ist es das perfekte Ende", erklärt einer, "jedes andere hätte bestimmte Aspekte des Systems für gültig erklärt und andere nicht. Stattdessen zeigte er das am besten entwickelte und am besten ausgestattete [Abwehrsystem] völlig an seinen Grenzen."
"Das Ende ist genau das, was es sein muss", pflichtet ein anderes Community-Mitglied bei. "alles andere würde die Botschaft untergraben". Ein weiterer Fan zeigt ein Video von A House of Dynamite-Darstellerin Rebecca Ferguson, die erklärt: "Wenn [der Film] ein Ende hätte, hätte man sich danach befriedigt gefühlt. Aber es ist ja keine befriedigende Situation, [in der wir uns befinden]."
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Spoiler: So geht A House of Dynamite bei Netflix aus
Was meint Ferguson mit einer nicht befriedigenden "Situation", in der sich die Menschheit befindet? Sie spricht über den Besitz atomarer Massenvernichtungswaffen durch die Supermächte dieser Welt. Aufgrund dieses Kernthemas, dieses zentralen Diskussionspunktes im Film, darf er ihrer Meinung nach nicht anders ausgehen.
Denn tatsächlich endet A House of Dynamite mit einem offenen Ende: Nachdem man die 18 Minuten, in denen sich die Rakete den USA nähert und alle Sicherheitsvorkehrungen versagen, aus drei verschiedenen Perspektiven gesehen hat, schließt der Film kurz vor dem Einschlag mit dem Präsidenten der USA (Idris Elba). Der soll sich unter Hochdruck für ein Vergeltungsziel entscheiden. Doch ob er eines auswählt oder die Rache an einer möglicherweise unschuldigen anderen Supermacht ablehnt, wird nicht gezeigt.
- Weiterführender Artikel: Wir erklären das Ende von A House of Dynamite
A House of Dynamite läuft seit dem 24. Oktober 2025 auf Netflix.
Podcast: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten
Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
Neuen Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.