Das Ende von A Knight of the Seven Kingdoms erklärt: Wir beantworten die 3 größten Fragen nach dem Finale

A Knight of the Seven Kingdoms verabschiedet sich mit Episode 6 und hält in der letzten halben Stunde noch ein paar augenzwinkernde Wendungen bereit, die wir euch erklären wollen.

Die 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms endet mit Folge 6, namens Der Morgen (The Morrow). Nachdem der im Januar bei HBO Max gestartete Game of Thrones-Ableger bereits in Folge 5 seinen emotionalen Höhepunkt erreichte, liefert die finale Episode ein paar spannende Enthüllungen, die uns sicherlich in Zukunft noch beschäftigen werden. Denn diese Entwicklungen stellen die Weichen für die bereits bestellte 2. Staffel.

Achtung, es folgen Spoiler zum Staffelfinale, also Folge 6 von A Knight of the Seven Kingdoms.

1. Die letzte Szene von A Knight of the Seven Kingdoms erklärt: Folgt Knappe Egg Dunk ohne Erlaubnis?

Nach dem Tod von Prinz Baelor ist die Stimmung beim Turnier von Aschfurt nach dem Ritterduell des "Urteils der Sieben" wenig überraschend gedrückt. Der Stammbaum und die Erbfolge der Targaryens muss neu sortiert werden. Baelors unfreiwilliger Mörder Maekar (Sam Spruell) muss mit geflüsterten Vorwürfen umgehen, seinen Bruder absichtlich getötet zu haben. Da kann er nicht auch noch Probleme mit seinen Söhnen gebrauchen.

Also schickt er den grausamen Aerion (Finn Bennett) fort nach Osten, in die Freien Städte des Kontinents Essos. Außerdem bietet Maekar Dunk (Peter Claffey) an, in seine Dienste zu treten, um so seinen jüngsten Spross Aegon "Egg" Targaryen (Dexter Sol Ansell) im Schutz der eigenen Residenz Sommerhall weiter als Knappen zu lehren. Als verschworenes Schwert der Targaryens könnte Dunk auch selbst die beste Ritterausbildung erfahren.

Dunk hat durch seine Erfahrung mit dem Drachengeschlecht allerdings "genug von Prinzen". Erst nach einem Gespräch mit Daeron, der andeutet, dass Aerion nicht immer verdorben war, sondern seine Familie einen Anteil daran hatte, macht Dunk Maekar ein Gegenangebot: Er will Egg nur als Knappe behalten, wenn er ihn fernab seiner Familie als reisender Heckenritter ausbilden darf.

Damit scheint die Sache vom Tisch zu sein, da Maekar seinen Sohn nicht in die Position eines "Bauern" schicken will – bis Egg schließlich doch auftaucht und sagt, sein hoher Vater hätte ihm doch erlaubt, dem Heckenritter zu dienen. Dass das eine Lüge ist, zeigt sich allerdings erst in der Abspannszene: In Aschfurt sucht Maekar seinen jüngsten Sohn, der offenbar, wie schon zu Beginn der Serie, wieder unerlaubt davongelaufen ist. Egg hat Dunk erneut getäuscht.

2. Ist Dunk gar kein richtiger Ritter?

Eine der letzten Enthüllungen, die A Knight of the Seven Kingdoms in Folge 6 bereithält, ist die, dass Dunk offenbar gelogen hat: In Folge 1 behauptet er, sein Mentor Ser Arlen habe ihn vor seinem Tod zum Ritter geschlagen. Doch das war von Anfang an eine Behauptung, die wir (anders als manch andere Rückblende) nie zu sehen bekamen.

Ein wenig lässt A Knight of the Seven Kingdoms uns zu Wahrheit oder Lüge von Dunks Ritterstatus trotzdem im Unklaren, denn wir sehen Ser Arlen sterben, bevor er Dunks Ritterwunsch erfüllen kann. Die Frage, warum er ihn nie zum Ritter geschlagen habe, beantwortet Ser Arlen vor seinem Tod nicht mehr. Ob das anschließende Erwachen des Alten wirklich passiert ist und ein "wahrer Ritter seine Geschichte stets beendet", ist allerdings fraglich. (Und selbst danach zeigt die Serie keinen Ritterschlag.) Rückt Dunk hier nur ein weiteres Mal die Erinnerung an seinen fehlerhaften Mentor zurecht?

Vieles spricht dafür, dass Dunk keinen offiziellen Ritterschlag erhalten hat. Zum einen die fehlenden Zeugen, zum anderen Dunks eigenes Handeln: Als Raymun Fossowey (Shaun Thomas) in Folge 5 für das Urteil der Sieben dringend zum Ritter geschlagen werden muss, um die nötige Anzahl an Mitstreitern zu erreichen, zögert Dunk – so lange, bis Ser Lyonel Baratheon (Daniel Ings) die Aufgabe übernimmt. Der wahrscheinliche Grund: Nur ein Ritter darf andere zu Rittern schlagen. Und über seine Ehrbarkeit hinaus kann Dunk die Worte vermutlich auch deshalb nicht sagen, weil er sie selbst nie gehört hat.

Hier stellt A Knight of the Seven Kingdoms zugleich unterschwellig die Frage, ob das "Ser" vor Dunks Namen wirklich wichtig ist. Denn der große Mann hat sich eine Staffel lang (abgesehen von dieser einen Lüge) ritterlicher als alle anderen offiziellen Ritter für die Schwachen und Schutzbedürftigen eingesetzt.

3. Gibt es wirklich mehr als Sieben Königslande in Westeros?

Wir lernen Dunk als titelgebenden "Ritter der Sieben Königslande" kennen. So wird die Welt von Westeros auch in House of the Dragon und Game of Thrones genannt. In der letzten Folge von Staffel 1 lässt Egg allerdings eine Bemerkung fallen, die den Titel der gesamten Serie infrage stellt: Er sagt, es gäbe mehr als sieben Reiche. Haben wir also immer falsch gezählt? Nicht ganz.

Der Name der Sieben Königslande entstand, nachdem der drachenreitende Aegon der Eroberer aus dem Osten kam und den Inselkontinent unter seine Herrschaft brachte. Hier unterwarf er die vorigen sieben (Königs-)Häuser zu einem einzigen Reich (was bald ein eigener Game of Thrones-Kinofilm werden könnte). Zu dieser Zeit waren die untergeordneten Verwaltungseinheiten der Sieben Königslande:

1. Königreich des Nordens (North), regiert vom Haus Stark in Winterfell

(North), regiert vom Haus Stark in Winterfell 2. Königreich von Berg und Grünem Tal (Mountain and Vale) im oberen Osten, regiert vom Haus Arryn in Hohenehr

(Mountain and Vale) im oberen Osten, regiert vom Haus Arryn in Hohenehr 3. Königreich der Inseln und der Flüsse (Isles and Rivers), regiert von Haus Hoffart in Harrenhal

(Isles and Rivers), regiert von Haus Hoffart in Harrenhal 4. Königreich vom Stein , regiert von Haus Lennister in Casterlystein

, regiert von Haus Lennister in Casterlystein 5. Königreich der Sturmlande , regiert von Haus Durrandon in Sturmkap

, regiert von Haus Durrandon in Sturmkap 6. Königreich der Weite , regiert von Haus Gärtner in Rosengarten

, regiert von Haus Gärtner in Rosengarten 7. Fürstentum von Dorne, regiert von Haus Martell in Sonnspeer

Egg behauptet in A Knight of the Seven Kingdoms aber, es gäbe neun Königslande. Tatsächlich veränderte die Geschichte von Westeros die Anzahl der zu zählenden Einzelreiche. Zur Zeit von Dunk und Egg, 209 Jahre nach Aegons Eroberung, sind beispielsweise noch die Eiseninseln dazugekommen und auch andere Regionen haben sich etwas verschoben und neue Namen erhalten:

1. Kronlande (Crownlands) im Osten, regiert durch Haus Targaryen in Königsmund

(Crownlands) im Osten, regiert durch Haus Targaryen in Königsmund 2. Westlande (Westerlands), regiert durch Haus Lennister in Casterlystein

(Westerlands), regiert durch Haus Lennister in Casterlystein 3. Sturmlande (Stormlands) im Südosten, beherrscht von dem Haus Baratheon von Sturmkap.



(Stormlands) im Südosten, beherrscht von dem Haus Baratheon von Sturmkap. 4. Eiseninseln (Iron Islans) im Nordwesten, regiert von Haus Graufreund in Peik



(Iron Islans) im Nordwesten, regiert von Haus Graufreund in Peik 5. Flusslande (Riverlands) als eine Einheit in der nördlichen Mitte, regiert von Haus Tully in Schnellwasser



(Riverlands) als eine Einheit in der nördlichen Mitte, regiert von Haus Tully in Schnellwasser 6. der Norden (the North), regiert von Haus Stark in Winterfell

(the North), regiert von Haus Stark in Winterfell 7. die Weite (the Reach) im Südwesten, regiert von Haus Tyrell in Rosengarten

(the Reach) im Südwesten, regiert von Haus Tyrell in Rosengarten 8. das Grüne Tal aka Tal von Arryn (The Vale / Vale of Arryn), regiert vom Haus Arryn in Hohenehr

aka (The Vale / Vale of Arryn), regiert vom Haus Arryn in Hohenehr 9. Dorne (Dorne) im Süden, regiert von Haus Martell in Sonnenspeer

Zur Zeit von Game of Thrones, noch einmal 89 Jahre später, hat durch Roberts Baratheons Rebellion erneut eine Verschiebung der Herrscherhäuser stattgefunden, vor allem, weil die Targaryens nicht länger regieren.

