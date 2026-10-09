Das Ende von Animals bei Netflix erklärt: So versteht ihr die Twists und den Schluss des Ben Affleck-Thrillers

Im neuen Netflix-Thriller Animals muss Ben Affleck als Politiker um die Rückkehr seines entführten Sohnes kämpfen. Moviepilot erklärt euch alle wichtigen Entwicklungen der Handlung und das Ende.

Ein guter Thriller sollte mit seiner Spannung bei Laune halten und die ein oder andere überraschende Wendung parat haben. Der neue Netflix-Thriller Animals von Ben Affleck als Regisseur hat sich genau diese Aufgaben auf die Fahne geschrieben, wodurch unaufmerksamen Netflix-Zuschauer:innen so manches Detail der Story entgehen könnte.

Damit ihr bei dem Film den Überblick behaltet und offene Fragen nach dem Abspann beantwortet werden, erklären wir alle wichtigen Handlungsdetails, die Wendungen und das Ende von Animals.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum kompletten Animals-Inhalt!

In Animals muss Ben Affleck als Politiker um seinen entführten Sohn kämpfen

Im Netflix-Thriller spielt Affleck den Politiker Mark Kimball, der in Los Angeles als neuer Bürgermeister kandidiert. Als er mit seinem Kampagnenmanager Sam (Steven Yeun) feststellt, dass er in der Voraussage der Wahlergebnisse ein paar entscheidende Prozentpunkte hinten liegt, pumpt er das letzte Geld aus seinem Privatvermögen in die selbstfinanzierte Kampagne. Daneben wird in Animals früh enthüllt, dass Marks Ehefrau Abigail (Kerry Washington) eine Affäre hat und wohl überlegt, ihren Mann zu verlassen.

Beide müssen jedoch zusammenhalten, als Mark plötzlich den Anruf bekommt, dass der Sohn der Kimballs, Danny, entführt wurde und die Kidnapper 7 Millionen Dollar Lösegeld in wenigen Stunden fordern. Da Mark sein letztes Vermögen in seine politische Kampagne gepumpt hat, nimmt er den Vorschlag von Sam an, die mysteriöse Fixerin Dayle (Gillian Anderson) einzuschalten. Diese kann die Summe kurzfristig besorgen, wofür sie sich rund eine Million Dollar als Honorar zusichert.

Die erste große Animals-Wendung lenkt die Story in eine neue Richtung

Noch in der ersten Hälfte der Laufzeit präsentiert der Netflix-Thriller seinen ersten großen Twist. Plötzlich klingelt es an der Tür und der Sohn der Kimballs kehrt unversehrt nach Hause zurück. Mark realisiert, dass nicht ihr Kind entführt wurde, sondern Hector, der Sohn des Lebensgefährten ihrer Haushälterin Cecilia. Der heißt Ramon lebt ohne Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Zuvor waren die Haushälterin, Denny und Hector gemeinsam zu Halloween um die Häuser gezogen. Da beide Jungs gleich verkleidet waren, kam es bei der Entführung zur Verwechslung.

Mark beschließt, den Jungen trotzdem retten zu wollen und akzeptiert zusätzlich ein neues Angebot von Dayle. Diese will die Kidnapper bei der Geldübergabe kaltblütig aus dem Weg räumen lassen. Mark verfolgt den Plan aber nicht nur, um das Kind zu retten, sondern weil ihm ausgerechnet aus der Latino-Community in Los Angeles die entscheidenden Stimmen zur Bürgermeisterwahl fehlen.

Im Finale von Animals eskalieren die Ereignisse

Schlussendlich kommt es zur Geldübergabe zwischen Mark und den Kidnappern, die fatal aus dem Ruder läuft. Während zwei maskierte Männer mit Hasenmasken von Dayles Killer erschossen werden, hält sich im Hintergrund ein dritter Täter auf. Dieser tötet Dayles Schützen und gibt einen weiteren Schuss auf die Fixerin ab, als diese am Ort der Übergabe aus dem Auto steigt und Marks Warnruf ignoriert.

Als sich Mark noch im Zielvisier des letzten Kidnappers befindet, wird dieser wiederum durch einen Schuss von Ramon niedergestreckt, der seinen Sohn und Marks Leben vor Ort rettet.

Das Ende von Animals schreibt die Geschichte um

Zum Schluss wird Mark als neu gewählter Bürgermeister von Los Angeles gezeigt. In einem Fernsehinterview erzählt er, wie die Ereignisse rund um die Entführung und Rettung abgelaufen sind – und verdreht die Wahrheit. In seiner Version wurde von Anfang an Hector anstelle seines Sohnes entführt. Die Kidnapper forderten wenige Hunderttausend Dollar Lösegeld anstatt der realen 7 Millionen, die Mark wiederum in seine gewinnbringende Kampagne investieren konnte.

Mark erzählt, dass er es war, der Hectors Kidnapper mit dem Gewehr niedergestreckt hat. Die Fähigkeit dazu soll er noch aus seiner damaligen Militärausbildung gehabt haben. Ramon und sein Sohn mussten derweil nach Mexiko zurückkehren. In Rückblenden wird zudem gezeigt, wie Mark die Leiche von Dayle verschwinden ließ, damit die tote Fixerin keine Rolle mehr in seiner Geschichte spielt.

Für seinen heldenhaften Einsatz steigt Mark schlussendlich zum Bürgermeister auf, während er die Ehe zu Abigail nach ihrem vorherigen Geständnis der Affäre offenbar wieder in Ordnung bringen konnte. Dank seiner Lügen ist er der Sieger, während Hector und Ramon als Teil der Gesellschaft, der Marks Aufstieg ermöglichte, aus dem Bild getilgt wurden.

Es ist ein vergiftetes Happy End, mit dem Animals die moralisch korrumpierte Wandlung der Hauptfigur vollendet und den USA selbst einen bitterbösen Spiegel vorhält.