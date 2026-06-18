Das Ende von Backrooms leicht erklärt: Was die letzte Szene des Films wirklich bedeutet

Mit Backrooms läuft endlich einer der am meisten gehypten Horrorfilme der letzten Jahre in den deutschen Kinos. Heiß diskutiert wird vor allem das Ende, das für mehr Fragen als Antworten sorgt.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Backrooms nur von unheimlichen Räumen mit gelber Tapete erzählt. Wenn wir uns aber erst einmal in die Liminal Spaces wagen, tauchen wir ein in ein Labyrinth, in dem einige extrem verstörende Gestalten ihre Heimat gefunden haben und bis zur letzten Sekunde für Angst und Schrecken sorgen.

Doch was genau passiert am Ende von Backrooms und wie lässt sich die letzte Szene des Films deuten? Wir haben uns den Film genau angeschaut und liefern euch Anhaltspunkte zum Verlauf der Geschichte. Bevor ihr weiterlest, sei an dieser Stelle ausdrücklich vor Spoilern gewarnt. Ab dem nächsten Absatz geht's ans Eingemachte.

Die Backrooms saugen die Traumata der Figuren auf

Backrooms erzählt von dem gescheiterten Architekten Clark (Chiwetel Ejiofor), der ein wenig erfolgreich laufendes Möbelhaus leitet und im Untergeschoss das Tor zu einer fremden Dimension entdeckt. Durch eine Wand gelangt er in jene Hinterzimmer, die dem Film ihren Namen verleihen und geradezu endlos weitergehen.

Clark packt die Neugier und er dringt immer tiefer in die geheimnisvolle Zwischenwelt ein, die einer halluzinierten Kopie der echten Welt gleicht. Vertraute Gegenstände wie Stühle und Tische sind halb im Boden versunken, als hätte jemand vage aus der Erinnerung versucht, unsere Realität nachzubilden, ist aber auf halbem Weg gescheitert.

Wie sich herausstellt, absorbiert das Glitch-Universum unterbewusste Traumata und Erinnerungen der Menschen, die sich in den von fiebrig-gelben Gängen verirren. Die Traumata verwandeln sich in Albträume voller fehlerhafter Nachbildungen – und das nicht nur in Bezug auf Gegenstände, sondern auch auf die eigene Person.

Die Doppelgänger spiegeln die Abgründe der Figuren

Das muss Clarks Therapeutin Mary (Renate Reinsve) mit Erschrecken feststellen, als sie sich auf die Suche nach ihrem Patienten begibt. In den Untiefen der Backrooms trifft sie nicht nur auf Clark, sondern auch auf einen verzerrten Doppelgänger von diesem, der in Form eines in jeder Hinsicht montrösen Piratenkapitäns in Erscheinung tritt.

In Pirate Clark haben sich die schlimmsten Eigenschaften von Clark manifestiert – von seiner Wut bis zu seiner Selbstgerechtigkeit. Das groteske Ungeheuer fungiert als Spiegel seiner Abgründe und Fehler. Anfangs kommen die beiden trotzdem überraschend gut miteinander aus, da sie alle anderen für ihr Scheitern verantwortlich machen.

Durch Mary erhält Clark den Impuls, dass er selbst – und nicht sein Job oder seine Frau, die ihn verlassen hat – das Problem sein könnte. Clark will sich nichts davon eingestehen, woraufhin sich sein Backrooms-Klon gegen ihn wendet und verschlingt. Wer sich selbst verleugnet, hat keine Chance, in den Hinterzimmern zu überleben.

Es gibt kein Entkommen aus den Backrooms

Mary glaubt, mehr Reflexion mitzubringen, trägt aber ihr eigenes Päckchen an Belastungen mit sich herum – der ideale Nährboden für den Backrooms-Spuk. Mit diesem Schlussbild endet der Film: Eine schaurige Reproduktion Marys sitzt regungslos in einem Verhörraum des Async Research Institute, das die fremde Dimension erforscht.

Genauso wie Clark wurde Mary von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt, die wir zuvor in einzelnen Flashbacks und später auch in den Backrooms zu Gesicht bekommen. Kurz vor dem Ende stellt die echte Mary dem Async-Wissenschaftler Phil (Mark Duplass) die Frage, ob sie wieder gehen kann, woraufhin dieser keine eindeutige Antwort gibt.

Ab diesem Punkt gibt es mehrere Interpretationen für den Ausgang der Geschichte. Eine Deutung des bereits erwähnten Schlussbildes wäre, dass die echte Mary den Backrooms entkommen konnte, diese jedoch angefangen haben, eine unvollkommene Version von ihr herzustellen, die als sogenanntes Still Life in der ewigen Hölle gefangen ist.

Ebenso möglich wäre, dass Mary nicht überlebt hat und nur noch ihr Backrooms-Pendant existiert, was besonders bitter wäre, da somit gar außer der deformierten Replik nichts mehr von ihrem wahren Ich übrig ist. So oder so lassen die Menschen, die die Backrooms betreten, einen Teil von sich dort zurück, der ein Eigenleben annimmt.

In diesem Fall hätten wir mit einem einschneidenden Moment von tragischer Ungewissheit zu tun, der von den Backrooms in einer verzerrten Version auf ewig festgehalten wurde. Mit anderen Worten: Dieser Film schickt euch mit dem denkbar ungemütlichsten Gefühl über den eigenen Körper und die eigene Person nach Hause.

Backrooms läuft seit dem 18. Juni 2026 in den deutschen Kinos.