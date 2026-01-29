Das Ende von Bridgerton Staffel 4 Teil 1 erklärt: Sophies Herkunft und ihre Schock-Entscheidung in Folge 4

Die ersten vier Folgen von Bridgerton Staffel 4 streamen bei Netflix. Wir erklären euch alles, was ihr über die neue Hauptfigur Sophie und ihre überraschende Entscheidung am Ende von Folge 4 wissen müsst.

Bridgerton ist zurück. Die ersten vier Folgen von Staffel 4 stehen seit dem 29. Januar 2026 bei Netflix im Programm als Stream bereit und rücken Benedict Bridgerton (Luke Thompson) ins Scheinwerferlicht. Auf einem Maskenball trifft er auf die mysteriöse Lady in Silber, die sich als Zofe Sophie Beak (Yerin Ha) herausstellt. Doch das erfährt Benedict nicht. Stattdessen sucht er in gehobenen Kreisen nach der Unbekannten, die ihn beim Tanzen verzaubert hat.

Das Schicksal führt sie auf anderen Wegen wieder zusammen. Benedict rettet Sophie aus einer übergriffigen Situation und die beiden kommen sich in seinem Landhaus näher, was in einem Jobangebot im Hause Bridgerton mündet. Doch das führt schließlich zu ganz neuen Herausforderungen – und einer überraschenden Entscheidung. Wir nehmen euch nochmal durch die wichtigsten Entwicklungen von Teil 1 mit.

Sophie Beak ist das Mündel von Lord Penwood und Zofe ihrer Stiefmutter

In den ersten vier Folgen von Staffel 4 erfahren wir näheres über Sophies Herkunft. Sie wurde als uneheliches Kind von Lord Penwood (Arthur Lee) und einer Magd geboren, die bei ihrer Geburt starb. Lord Penwood hat sie als Mündel aufgezogen, doch als er die Witwe Araminta Gun (Katie Leung) heiratete, änderte sich alles. Araminta brachte selbst zwei Töchter aus erster Ehe mit in die neuen Familienverhältnisse und Sophie war ihr stets ein Dorn im Auge.

Als Lord Penwood verstarb, erzählte Araminta Sophie bei der Beerdigung das Geheimnis um ihre Mutter. Nachfolgend soll Sophie in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und ebenfalls als Zofe arbeiten. Laut Araminta sei dies eine gnädige Veränderung, da sie ihr weiterhin ein Dach über dem Kopf und Verpflegung gewähre. In Wahrheit beraubte sie Sophie jedoch ihres rechtmäßigen Zuhauses und ihrem Platz in der Gesellschaft.

Als Lady Penwood erfährt, dass Sophie sich heimlich auf den Ball der Bridgertons geschlichen hat, feuert sie Sophie und sorgt dafür, dass sie von keinem anderen Haus in London eingestellt wird. Sophie verlässt daraufhin die Metropole und flieht aufs Land, wo sie Arbeit in einem Landhaus findet. Dort finden regelmäßig Partys statt, an denen auch Benedict hin und wieder teilnimmt. So kreuzen sich dort ihre Wege erneut auf ungeahnte Weise.

Keine Mätresse: Deshalb weist Sophie Benedict am Ende von Folge 4 ab

Schon als sich Sophie und Benedict in dessen Landhaus näher kommen, wird Sophie immer klarer, dass sie sich in völlig unterschiedlichen Welten bewegen. Auch erhält sie von Haushälterin Mrs. Crabtree (Susan Brown) den Rat, was Benedict angeht auf der Hut zu sein: Eine Affäre mit einem Lord könnte ihren Ruf zerstören und dazu führen, dass sie keinen Job mehr findet.

So ist Sophie weiterhin vorsichtig. Auch als Benedict sie dazu einlädt, im Haus der Bridgertons zu arbeiten, zögert Sophie zunächst: Zu viel Nähe zu Benedict könnte gefährlich werden. Und sie soll Recht behalten. Schon bald sorgen Verabredungen von Benedict mit anderen Frauen zum Tee für Eifersucht und die beiden können ihre Gefühle füreinander nicht länger leugnen. Letztendlich realisiert Benedict, dass er seine Vorstellung der mysteriösen Lady in Silber loslassen muss und will sich auf das konzentrieren, was vor ihm liegt: Sophie.

Doch möchte Benedict Sophie offenbar nicht von ihrem Stand befreien, noch möchte er sich öffentlich zu ihr bekennen: Als er ihr nachläuft und in den Zimmern der Angestellten aufsucht, fragt er sie schließlich, ob sie seine Mätresse sein möchte. Aus Sophies Gesicht entschwindet die Freude und Leidenschaft in wenigen Millisekunden und sie lässt Benedict stehen.

Sophie selbst ist aus der Affäre zwischen einem Lord und einer Dienerin entstanden. Hier sieht Sophie eine bittere Parallele zu ihrem eigenen Leben aufblitzen, die aus ihrer Erfahrung für viel Leid gesorgt hat. Bridgerton-Showrunnerin Jess Brownell erklärte dazu gegenüber Tudum :

Für Sophie ist die Vorstellung, eine Mätresse zu sein, das schlimmste, was man sie je fragen könnte.

Sophie möchte kein Kind in die Situation bringen, in der sie war. Unabhängig von den Regeln der Gesellschaft, gab es einen Teil in ihr, der gehofft hat, Benedict könnte darüber hinwegsehen und dass das, was sie haben, so besonders ist, dass sie die Hürden der Klassenunterschiede überwinden können.

Sophie-Darstellerin Yerin Ha erklärte dazu im offiziellen Bridgerton-Podcast:

Es gibt einen gewissen Punkt, an dem sie realisiert, dass sie die Halskette ihrer Mutter trägt – nicht um sich an sie zu erinnern, sondern sich an ihre Fehler zu erinnern und sagen zu können, 'Ich werde niemals werden wie diese Frau.' Sie will das für niemanden.

Benedict, der nichts über Sophies Herkunft weiß und in einer völlig anderen Welt aufgewachsen ist als Sophie, kann sich nicht in ihre Lage hineinversetzen. Luke Thompson, der den Adligen in der Serie spielt, erklärte dazu im Bridgerton-Podcast:

Er will seinen Kuchen und ihn auch noch essen. Er möchte sein Leben abgrenzen, was überraschend ist, denn wir denken nicht, dass Benedict jemand ist, der so etwas tun würde. Tief im Innern glaube ich, dass er das ist. Er mag es nicht dorthin zu gehen, wo es zu ernst oder zu verbindlich wird.

Araminta Gun zieht neben den Bridgertons ein – mit neuer Haushälterin

Als wären die Dinge nicht schon kompliziert genug, verspricht eine Enthüllung ganz am Ende von Folge 4 weiteres Unheil: Wir sehen Araminta mit ihren Töchtern in ein neues Zuhause einziehen. Das Anwesen am Grosvenor Square neben dem Haus der Bridgertons war bereits zum Beginn der Staffel unbewohnt. Viele Angestellte fragten sich, welche wohlhabende Familie sich darin wohl als nächstes niederlassen wird. Die Antwort scheint besiegelt.

Doch es kommt noch schockierender: Araminta scheint den Featheringtons ihre Haushälterin Mrs. Varley (Lorraine Ashbourne) abgeworben zu haben. Mit Araminta in unmittelbarer Nähe zu Sophie und den Bridgertons, darf böses für die nächsten Folgen erwartet werden.

Mehr:

Ob Benedict und Sophie am Ende entgegen aller Hürden doch noch zueinander finden, erfahren wir im 2. Teil von Bridgerton Staffel 4. Dieser erscheint mit vier neuen Folgen am 26. Februar 2026 bei Netflix.