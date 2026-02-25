Das Ende von Bridgerton Staffel 4 Teil 2 erklärt: Sophies Erbe, Lady Whistledown und die Post-Credit-Szene

Der 2. Teil von Bridgerton Staffel 4 ist bei Netflix eingetroffen und hat die Geschichte von Benedict und Sophie zum Abschluss gebracht. Wir holen euch noch einmal bei allen wichtigen Ereignissen ab.

Staffel 4 von Bridgerton ist mit den finalen vier Folgen bei Netflix zu Ende gegangen und hat uns in Mayfair viele neue und nervenaufreibende Entwicklungen beschert. Während die Liebesgeschichte zwischen Benedict (Luke Thompson) und Sophie (Yerin Ha) im Mittelpunkt stand, gab es auch einen schweren Schicksalsschlag zu verzeichnen, der in das Leben vieler Figuren auf den Kopf stellt.

Wir erklären euch alle wichtigen Ereignisse aus Bridgerton Staffel 4, Teil 2.

Achtung, es folgen natürlich massive Spoiler!

Benedict und Sophie finden am Ende von Bridgerton Staffel 4 trotz aller Hürden zusammen

Nachdem Benedict Sophie am Ende von Folge 4 gefragt hat, ob sie seine Mätresse werden möchte, geht Sophie dem adeligen Bridgerton-Spross aus dem Weg. Benedict kann ihr Verhalten zunächst nicht nachvollziehen, denn sie zu seiner Mätresse zu machen, ist seiner Meinung nach alles, was ein Lord einer Frau ohne Rang in der Regency-Ära des frühen 19. Jahrhunderts geben kann. Als sich die beiden nach Hyacinths Ball wieder näherkommen, gestehen sie sich jedoch ihre Gefühle ein und beginnen, eine gemeinsame Zukunft zu planen.

Sophies Regelblutung bleibt nach der gemeinsamen Nacht aus, was sie glauben lässt, sie könnte schwanger sein. Benedict ist bereit, ein geheimes Leben mit ihr und ihrem Kind abseits von London in seinem Cottage zu führen. Doch als Anthony (Jonathan Bailey) von seiner Indienreise zurückkehrt und von Benedicts Plänen erfährt, lässt er die Stimme der Vernunft walten – die sich besonders Sophie zu Herzen nimmt. Als ihre Regelblutung doch einsetzt, verlässt sie das Haus der Bridgertons und findet neue Arbeit bei einer Familie, die in wenigen Tagen nach Amerika aufbrechen will.

Aramintas Plan und das Testament: Sophie wurde im Erbe ihres Vaters berücksichtigt

Araminta (Katie Leung) kommt schließlich hinter Sophies Aufenthaltsort und verlangt Rechenschaft für die gestohlenen Schuhspangen sowie Sophies Impersonation einer Lady mit "Verführung" eines Lords. Sie lässt Sophie verhaften, bevor Benedict sie erreichen kann, um ihr einen Heiratsantrag zu machen. Mit der Unterstützung seiner Mutter Violet stellen sich Benedict und Sophie Araminta vor Gericht und finden einen Lichtblick.

Sophie hat das Testament ihres Vaters nie mit eigenen Augen gesehen. Laut Araminta wurde sie in diesem nicht als Erbin berücksichtigt. Benedict glaubt nicht daran, dass ihr Vater sie vergessen hat, und so bricht Sophie mithilfe von Eloise (Claudia Jessie) im Haus der neuen Lady Penwood Cressida (Jessica Madsen) ein, um nach dem Testament zu suchen.

Darin erfährt sie letztendlich, dass ihr Vater sie mit ihren Stiefschwestern zu gleichen Teilen mit einer Mitgift von 18.000 Pfund in seinem Testament berücksichtigt hat. Zusätzlich habe Araminta 4.000 Pfund im Jahr dafür erhalten, Sophie weiterhin Obdach zu gewähren – was erklärt, warum Araminta sie so lange als Dienstbotin in ihrem Haus behalten hat und nicht gehen lassen wollte.

Mit diesen Erkenntnissen konfrontieren Sophie, Benedict und Violet Araminta und gelangen zu einer Einigung. Das stellt schließlich auch Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) zufrieden, die zunächst nicht dulden wollte, dass der heiß begehrte Junggeselle eine Zofe heiratet. Sophie wird ihr stattdessen als Tochter des Cousins von Lord Penwood vorgestellt, was sie offiziell zu einer Adeligen macht. In der feinen Gesellschaft kann Sophie also nun als ihresgleichen einen Platz einnehmen.

Benedict und Sophie heiraten in der Post-Credit-Szene am Ende von Bridgerton Staffel 4

Benedict fragt Sophie auf dem großen Ball der Queen, ob sie seine Frau werden möchte. Sophie sagt natürlich zu, doch sehen wir ihre Hochzeit bis zum Ende von Folge 8 zunächst nicht. Erst in der Post-Credit-Szene im Abspann heiraten die beiden bei einer intimen Feier im Kreise ihrer Lieben. Dabei erfahren wir auch, dass Benedict sein Gemälde von Sophie als Lady in Silber fertiggestellt hat und dieses nun im Anwesen der Bridgertons an der Wand prangt.

Penelope tritt als Lady Whistledown zurück und eine neue Lady Whistledown kündigt sich an

Penelope (Nicola Coughlan) hat sich von Anbeginn der Staffel damit schwer getan, in der Öffentlichkeit als Lady Whistledown zu agieren, und konnte den hohen Erwartungen der Queen nicht länger standhalten. Nachdem Charlotte ihr eine Absage dazu erteilt, ihr Amt niederzulegen, nimmt Penelope das Vorhaben selbst in die Hand und veröffentlicht auf Cressidas Ball ihre letzte offizielle Ausgabe. Lady Whistledown soll dennoch zurückkehren.

Nachdem wir in Folge 7 nach Penelopes Rücktritt ungewohnt kein Voice-over von Lady Whistledown erhalten, wird zu Beginn von Folge 8 eine Einladung zum Ball von Queen Charlotte vorgelesen. Am Ende der Folge stellt sich hingegen eine brandneue Lady Whistledown vor, deren Schrift am Londoner Hofe umgeht. Wer sich hinter dieser neuen Lady Whistledown verbirgt, wird nicht enthüllt – und wird ganz sicher eines der großen Themen der kommenden 5. Staffel von Bridgerton werden.

John stirbt, Francesca trauert und Michaela verlässt London

Nachdem sich Francesca (Hannah Dodd) und Johns Cousine Michaela (Masali Baduza) trotz ihrer Unterschiede einander angenähert haben, scheint dem Eheglück zwischen Francesca und John nichts mehr im Weg zu stehen. Doch John (Victor Alli) verstirbt plötzlich nach einem harmlos erscheinenden Kopfschmerz, der sich als Hirnaneurysma entpuppt. Für Francesca bricht eine Welt zusammen sowie ihre Vision einer gemeinsamen Zukunft mit Kindern.

Zusammen mit Michaela lernt sie jedoch ihre Trauer zu bewältigen, was auch die beiden Frauen näher zusammenbringt. Francesca fragt Michaela, ob diese etwas länger in London bleiben möchte, um als emotionale Stütze für sie da zu sein. Michaela sagt zunächst zu, verlässt London dann jedoch urplötzlich. Den Grund dafür können Kenner:innen der Romanvorlage von Julia Quinn bereits erahnen. Achtung, Spoiler! Denn in kommenden Staffeln wird Francesca ein zweites Liebesglück mit Michaela finden. Ob Michaela hier bereits aus romantischen Gefühlen gehandelt hat? Spoiler Ende.

Kommt Francescas oder Eloises Liebesgeschichte in Staffel 5?

Während Francescas neue Liebesgeschichte sich hier bereits anbahnt, könnte es in Staffel 5 jedoch noch zu früh für Francesca sein, sich nach Johns Tod wirklich jemand Neuem zu öffnen. Möglich wäre, dass die Wahl stattdessen auf Eloise fällt und die zweitälteste Bridgerton-Tochter endlich ins Scheinwerferlicht tritt.

Zu Beginn von Staffel 4 zog sich Eloise offiziell aus dem Heiratsmarkt zurück und wehrte jede Avance eines potenziellen Liebhabers ab. Sowohl Johns Tod als auch Benedicts und Sophies unkonventionelle Liebesgeschichte scheinen jedoch etwas in Eloise bewegt zu haben: Am Ende von Staffel 4 spielte sie Kupplerin für Posy (Isabella Wei) und war von Cressidas aus Liebe entstandener Ehe begeistert.

Mehr zu Bridgerton:

Bridgerton plant weitere Spin-offs

Der perfekte Bridgerton-Ersatz kommt zu Netflix



In der Post-Credit-Szene ließ sie dann sogar verlauten, dass sie Hochzeiten liebe. Natürlich nicht für sich selbst, wie sie einwarf – dennoch könnte sich hierin ein augenzwinkernder Hinweis verbergen, dass Eloise als Nächstes vor den Traualtar tritt.

Wie es in Staffel 5 tatsächlich weitergeht, wird die Zeit zeigen. Wir rechnen mit den neuen Folgen aktuell noch Ende 2027 bei Netflix.